Трибуны освистали победу на Играх ушедшего из сборной России дзюдоиста
Родившийся в России дзюдоист Джафар Костоев, который представляет ОАЭ, победил бразильца Леонардо Гонсалвеса в 1/16 финала Олимпийских игр в категории до 100 кг.
Основное время боя завершилось вничью 1:1. В дополнительной встрече, которая идет до первого очка, судьи остановили поединок после падения борцов на татами при попытке обоих спортсменов совершить бросок.
В спорной ситуации судьи засчитали результативное действие в пользу Костоева. Решение вызвало недовольство бразильца. Трибуны также освистали представителя ОАЭ после победы.
В следующем раунде Костоев встретится с дзюдоистом из Нидерландов Михаэлем Коррелом.
25-летний Костоев родился в республике Ингушетия, становился чемпионом России 2018 года. Он выступает за ОАЭ с июля 2022 года. Костоев является чемпионом Азии (2022), также на летних Азиатских играх 2022 года он выиграл бронзовую медаль.
Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.
Кадыров пообещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджаб
Telegraph узнал, что Украина уже применила F-16 в качестве ПВО
В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме. Главное
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командующего военным крылом ХАМАС
Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия
Матвиенко назвала условие исчезновения МОК с карты мира
Что изменится в сфере финансов для россиян с августа 2024 года
Назван топ-10 застройщиков России по объемам строительства жилья
Подборка каналов РБК в Telegram