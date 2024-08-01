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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Трибуны освистали победу на Играх ушедшего из сборной России дзюдоиста

Трибуны освистали победу на Олимпиаде ушедшего из сборной России Костоева
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Представляющий ОАЭ Джавар Костоев победил бразильца Леонардо Гонсалвеса на Олимпиаде. Болельщики освистали родившегося в России дзюдоиста после победы
Леонардо Гонсалвес и&nbsp;Джафар Костоев
Леонардо Гонсалвес и Джафар Костоев (Фото: Global Look Press)

Родившийся в России дзюдоист Джафар Костоев, который представляет ОАЭ, победил бразильца Леонардо Гонсалвеса в 1/16 финала Олимпийских игр в категории до 100 кг.

Основное время боя завершилось вничью 1:1. В дополнительной встрече, которая идет до первого очка, судьи остановили поединок после падения борцов на татами при попытке обоих спортсменов совершить бросок.

В спорной ситуации судьи засчитали результативное действие в пользу Костоева. Решение вызвало недовольство бразильца. Трибуны также освистали представителя ОАЭ после победы.

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В следующем раунде Костоев встретится с дзюдоистом из Нидерландов Михаэлем Коррелом.

25-летний Костоев родился в республике Ингушетия, становился чемпионом России 2018 года. Он выступает за ОАЭ с июля 2022 года. Костоев является чемпионом Азии (2022), также на летних Азиатских играх 2022 года он выиграл бронзовую медаль.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

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