Трибуны освистали победу на Олимпиаде ушедшего из сборной России Костоева

Трибуны освистали победу на Играх ушедшего из сборной России дзюдоиста

Представляющий ОАЭ Джавар Костоев победил бразильца Леонардо Гонсалвеса на Олимпиаде. Болельщики освистали родившегося в России дзюдоиста после победы

Леонардо Гонсалвес и Джафар Костоев (Фото: Global Look Press)

Родившийся в России дзюдоист Джафар Костоев, который представляет ОАЭ, победил бразильца Леонардо Гонсалвеса в 1/16 финала Олимпийских игр в категории до 100 кг.

Основное время боя завершилось вничью 1:1. В дополнительной встрече, которая идет до первого очка, судьи остановили поединок после падения борцов на татами при попытке обоих спортсменов совершить бросок.

В спорной ситуации судьи засчитали результативное действие в пользу Костоева. Решение вызвало недовольство бразильца. Трибуны также освистали представителя ОАЭ после победы.

В следующем раунде Костоев встретится с дзюдоистом из Нидерландов Михаэлем Коррелом.

25-летний Костоев родился в республике Ингушетия, становился чемпионом России 2018 года. Он выступает за ОАЭ с июля 2022 года. Костоев является чемпионом Азии (2022), также на летних Азиатских играх 2022 года он выиграл бронзовую медаль.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.