МОК сделал заявление по поводу скандала с боксершами на Олимпиаде

В МОК заявили, что провалившие гендерный тест на ЧМ-2023 спортсменки стали «жертвами внезапного и произвольного решения» Международной боксерской ассоциации (IBA)

Иман Хелиф (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал на своем сайте заявление по поводу участия в Олимпиаде в Париже боксерш Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, которые провалили гендерный тест на чемпионате мира 2023 года.

«Каждый человек имеет право заниматься спортом без дискриминации. <...> Как и в предыдущих олимпийских боксерских соревнованиях, пол и возраст спортсменов определяются на основе их паспорта. Мы увидели в новостях вводящую в заблуждение информацию об этих двух спортсменках. Они много лет участвовали в международных соревнованиях по боксу в женской категории, включая Олимпийские игры в Токио, чемпионатах мира и других турнирах, санкционированных Международной боксерской ассоциацией (IBA)», — сказано в заявлении МОК.

В МОК заявили, что на ЧМ-2023 эти две спортсменки стали «жертвами внезапного и произвольного решения IBA, когда они были внезапно дисквалифицированы без какой-либо надлежащей правовой процедуры». Отмечается, что решение изначально принималось исключительно генеральным секретарем IBA (эту должность занимает Крис Робертс), а правление IBA ратифицировало его позднее и постановило, что должна быть установлена «четкая процедура гендерного тестирования».

«Текущая агрессия против этих двух спортсменок полностью основана на этом произвольном решении, которое было принято без какой-либо надлежащей процедуры, особенно учитывая, что спортсмены участвовали в соревнованиях высшего уровня в течение многих лет. Правила допуска не должны меняться во время текущих соревнований, и любое изменение правил должно следовать соответствующим процедурам и должно быть основано на научных доказательствах. <...> МОК опечален оскорблениями, которым в настоящее время подвергаются эти два спортсмена», — также сказано в заявлении МОК.

РБК обратился за комментариями в IBA.

Иман Хелиф и Линь Юйтин во время чемпионата мира 2023 года в Нью-Дели были дисквалифицированы после гендерного теста. Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг, а Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг. Inside the Games со ссылкой на алжирские СМИ писал, что причиной стал повышенный уровень тестостерона. Тогда же глава IBA (ныне лишена признания МОК и не имеет отношения к проведению олимпийских соревнований по боксу) Умар Кремлев говорил, что некоторые спортсмены на мировом первенстве в Индии пытались выдать себя за женщин, однако по результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы.

МОК допустил обеих спортсменок на Игры в Париже. 28-летняя Линь Юйтин является двукратной чемпионкой мира (2018, 2022), а 25-летняя Иман Хелиф стала серебряным призером чемпионата мира 2022 года. Обе спортсменки выступили на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Итальянка Анджела Карини 1 августа уже на 46-й секунде отказалась продолжать бой 1/8 финала в весе до 64 кг против Хелиф. Она назвала поединок несправедливым и в слезах покинула ринг.