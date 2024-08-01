Песков заявил, что Путин не смотрел церемонию открытия Олимпиады

Песков: Путин не смотрел церемонию открытия Олимпиады, да и слава богу

Пресс-секретарь президента России отметил, что церемония была красивой, но все испортили «ужасающие эксцессы»

Президент России Владимир Путин не смотрел церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

«Не думаю, нет, да и слава богу», — цитирует Пескова ТАСС.

Песков отметил, что как режиссерская идея церемония открытия Олимпиады на Сене ему понравилась. «Можно было бы говорить, что это была хорошая церемония открытия, если бы не эти ужасающие эксцессы, которые были заложены сценаристами. Ужасающие, отвратительнейшие», — сказал пресс-секретарь президента России.

По его словам, это стало «огромной ложкой дегтя, которая навсегда испортила бочку меда».

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже состоялась 26 июля. В ходе нее была представлена постановка, похожая на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников — бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины. Завершал номер практически голый мужчина, выкрашенный голубой краской, который изображал древнегреческого бога Диониса.

Постановка вызвала неоднозначную реакцию в мире. В частности, французский епископат выразил сожаление по поводу сцен «насмешек и издевательства над христианами». В РПЦ заявили, что режиссеры продемонстрировали презрение к европейской цивилизации и христианству, а бизнесмен Илон Маск назвал церемонию открытия Игр «вопиющим неуважением к христианам», кандидат в президенты США Дональд Трамп — позором, Песков говорил, что в открытии присутствовали «совершенно отвратительные моменты» и «МОК встал на скользкую дорожку».

Директор по коммуникациям оргкомитета Игр Анн Дескамп заявила, что оргкомитет Олимпиады в Париже и режиссер Тома Жолли не хотели никого оскорбить отдельными сценами церемонии открытия Игр, мэр Парижа Анн Идальго также выступила в поддержку постановки, заявив, что церемония открытия Игр «сказала о французах всё».