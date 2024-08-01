Роулинг возмутилась участием в ОИ проваливших гендерный тест боксерш

Британская писательница заявила, что из-за этого решения МОК Олимпиада в Париже навсегда будет «запятнана жестокой несправедливостью»

Джоан Роулинг (Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images)

Британская писательница, автор книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг возмутилась в соцсети Х участием в Олимпиаде в Париже двух боксерш, которые ранее провалили гендерный тест.

Итальянка Анджела Карини 1 августа на 46-й секунде отказалась продолжать бой 1/8 финала в весе до 64 кг против Иман Хелиф из Алжира, одной из таких боксерш. Итальянка назвала поединок несправедливым и в слезах покинула ринг.

«Молодая девушка-боксер только что лишилась всего, над чем работала и ради чего тренировалась, потому что вы позволили мужчине выйти с ней на ринг. Вы — позор, ваша «защита» — это шутка, а Олимпиада в Париже навсегда запятнана жестокой несправедливостью, учиненной по отношению к Карини», — написала Роулинг.

В следующем посте она выложила фото плачущей на ринге Карини и Хелиф. «Может ли какая-либо картина лучше передать суть нашего нового движения за права мужчин? Ухмылка мужчины, который знает, что его защищает женоненавистническая спортивная организация, наслаждающаяся страданиями женщины, которую он только что ударил по голове и чьи жизненные амбиции он только что разбил вдребезги», — добавила Роулинг.

Хелиф и представительницу Тайваня Линь Юйтин, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, МОК ранее допустил до участия в Олимпиаде в Париже. Результаты тестов на ЧМ-2023 официально не раскрывались, но Inside the Games писал, что причиной стал повышенный уровень тестостерона. В МОК же отметили, что тест на тестостерон неидеально определяет пол.

Активисты и защитники прав трансгендерных людей неоднократно обвиняли Роулинг в трансфобии — негативном отношении к трансгендерным и транссексуальным людям. Это, в частности, связано с ее высказываниями, в которых писательница критически оценивала представления о том, что трансгендеры идентичны женщинам от рождения, критиковала лексику и термины, используемые в отношении трансгендерных людей. Роулинг говорила, что ей даже поступают угрозы убийством от людей, недовольных ее высказываниями о трансгендерах.