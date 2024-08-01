Канадский триатлонист рассказал, почему его стошнило на Олимпиаде

Тайлер Миславчук назвал причину, по которой его десять раз вырвало во время и после турнира

Тайлер Миславчук на соревнованиях по триатлону в Париже (Фото: Ezra Shaw / Staff / Getty Images)

Спортсмен из Канады Тайлер Миславчук, участвовавший в триатлоне 31 июля, рассказал свою версию того, почему его несколько раз стошнило на Олимпийских играх. В недомоганиях он обвинил физическое перенапряжение и жару, передает слова олимпийца газета Le Parisien.

По мнению Миславчука, речная вода, в которой находился спортсмен, не могла повлиять на его состояние здоровья. «Так получилось, что в ходе гонки я проглотил много воды, но произошедшее никак не связано с ее качеством. Просто мой желудок был полон, и это замедлило меня во время бега», — считает триатлонист.

Спортсмен финишировал девятым и в разговоре с Daily Mail признался, что его стошнило десять раз. Момент, когда Миславчуку нездоровилось, попал на телекамеры. После турнира видео завирусилось в Сети.

Триатлонист не единственный, кто исключил Сену из списка подозрений. Микаэль Рошуа, врач общей практики, заявил Le Parisien, что промежуток между плаванием и последовавшей рвотой был слишком коротким, чтобы связать тошноту с водой. «В зависимости от типа кишечной палочки, рвота может произойти через несколько часов или дней после заражения», — настаивает Рошуа.

Доподлинно неизвестно, что послужило причиной ухудшения здоровья Миславчука — содержание бактерий в воде, физическое истощение или 33-градусная парижская жара. Спортсмен же добавил, что «в течение часа и 40 минут ты отдаешь все силы, что-то точно может произойти».

Триатлон на Олимпиаде в Париже у мужчин и женщин состоялся 31 июля, на день позже запланированной даты. 30 июля турниры пришлось перенести из-за неутешительных результатов проверки качества воды в реке.

Недомогание в ходе соревнований 31 июля почувствовала и триатлонистка Екатерина Шабалина. Участница сборной Казахстана получила удар по голове и захлебнула речной воды. После первого круга велосипедного этапа ее вырвало. Шабалина сошла с дистанции и обратилась за помощью к врачам.

После соревнований по триатлону на состояние воды в Сене пожаловались несколько спортсменок из стран Европы. В частности, испанка Мариам Касильяс заявила Marca, что организаторы «не подумали о здоровье спортсменов» и «превратили соревнования в цирк».