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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Кто из участников Олимпиад зарабатывает на OnlyFans

Топ-спортсмены стали зарабатывать на OnlyFans ради Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Спортсмены в последние годы все чаще заводят странички на OnlyFans. Среди причин они называют в том числе необходимость покрыть расходы на участие в турнирах. Кто из них зарегистрирован на портале — в материале «РБК Спорт»
Алиша Ньюман
Алиша Ньюман (Фото: Сlaire Jeffrey / Global look press)

Элис Кристи

Британская шорт-трекистка участвовала на Олимпийских играх 2010, 2014, 2018 годов. Она является трехкратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы. Перед Олимпиадой в Пекине она устроилась доставщицей пиццы, чтобы заработать на поездку в Китай. Но до Олимпиады она не добралась из-за травмы лодыжки.

Кристи признавалась, что из чемпионки она превратилась в человека, у которого ничего нет. «Я потеряла дом и в то время работала на трех работах <...>. [OnlyFans] вытащил меня из очень темного места, и теперь я использую его в благих целях», — говорила она.

Когда Кристи завела страничку на OnlyFans, она говорила, что с помощью платной подписки ($70 в год) собирается финансировать свою подготовку и поездку на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

OnlyFans — сервис, который предусматривает доступ к видеоконтенту за плату. Платформа популярна прежде всего за счет развлечений для взрослых и эротических роликов. Ею пользуются и известные люди, в том числе музыканты и спортсмены. Все авторы получают деньги от своих фолловеров за ежемесячную подписку, разовые транзакции за определенные видео, а также чаевые (донаты). Стоимость месячной подписки колеблется в пределах от $5 до $50. Автор получает 80%, 20% идут в качестве комиссии сервису.

Алиша Ньюман

Пятикратная чемпионка Канады, участница трех Олимпиад, в том числе в Париже, также имеет страничку на OnlyFans. Таблоиды называют ее одной из самых красивых спортсменок Игр во Франции. В 2020 году она приняла участие в рекламной съемке производителя нижнего белья, еще через год снялась в журнале Maxim. Издание включало ее в топ-100 самых желанных женщин планеты.

Marca писала, что девушка на платформе за год зарабатывает €1 млн.

Джек Лохер

Член сборной Великобритании по прыжкам в воду объяснял причины появления на платформе тем, что спорт не дает ему возможности заработать достаточно денег. Он отметил, что его годовой доход как спортсмена составляет £28 тыс. при медианной зарплате в стране £37,5 тыс. для людей в возрасте с 30–39 лет.

Вместе с Лохером на платформе находятся его товарищи по команде Ноа Уильямс, Дэниел Гудфеллоу и Мэтти Ли. Они также используют платформу для того, чтобы содержать себя и профинансировать свою поездку на Олимпиаду.

Как правило, спортивные функционеры не вмешиваются в попытки атлетов заработать в OnlyFans. Хотя недавно, как пишет кипрская eReportaz, местный Олимпийский комитет попросил легкоатлетку Елену Куличенко, которая последние три года выступает за Кипр, удалить с платформы свой аккаунт с эротическими видео. Это произошло незадолго до церемонии открытия Олимпиады, где Куличенко была одним из двух знаменосцев сборной. История, впрочем, оказалась запутанной. Адвокаты спортсменки заявили, что она к этому аккаунту отношения не имеет, а видео были сгенерированы искусственным интеллектом.

Лиз Кэмбидж

Австралийская баскетболистка выступает в Женской национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Лос-Анджелес Спаркс», а также в составе национальной сборной Австралии. Она была выбрана на драфте ВНБА 2011 года в первом раунде под общим вторым номером командой «Талса Шок». Играет в амплуа центровой.

В 2018 году Кэмбидж установила рекорд результативности женской НБА в отдельно взятом матче, набрав 53 очка в игре против «Нью-Йорк Либерти».

Баскетболистка сумела завоевать бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года в составе сборной Австралии. Также Кэмбидж с национальной командой становилась серебряным призером мирового первенства 2018 года.

В 2019 году спортсменка завела аккаунт на OnlyFans.

Александра Янкулеску, конькобежка

Румынка с детства живет в Канаде. Она занималась конькобежным спортом, выступала за сборную страны на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. На Играх особых достижений у нее не было, она заняла последнее место, зато Янкулеску принадлежат два конькобежных рекорда Канады — на дистанциях 500 и 1000 м.

В ноябре 2021 года она ушла из конькобежного спорта. Тогда же у нее появился аккаунт на OnlyFans.

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