Вылетевший с Олимпиады российский пловец пожаловался на глубину бассейна
Российский пловец Евгений Сомов пожаловался на глубину бассейна на Олимпийских играх в Париже.
Сомов отметил, что норматив по глубине олимпийского бассейна — 3 м. «Здесь он 2,15 м плюс камеры, много оборудования внизу, воды гораздо меньше. Может, из‑за этого все так плывут. Но все плывут в одном бассейне. Не знаю, как они такое допустили, это же все равно изначально не бассейн», — цитирует Сомова «Матч ТВ».
Пловцы в Париже соревнуются в «Пари-ла-Дефанс Арене», бывшем регбийном стадионе, который для Олимпиады переоборудовали в бассейн.
Сомов 1 августа не сумел выйти в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем. Ранее он также не вышел в финал на 100 м брассом. Для Сомова, единственного российского пловца в Париже, Игры закончены.
На Олимпиаде-2024 пловцы пока установили лишь один мировой рекорд. 31 августа это удалось китайцу Пань Чжаньлэ на 100 м вольным стилем.
Кадыров пообещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджаб
Telegraph узнал, что Украина уже применила F-16 в качестве ПВО
В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме. Главное
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командующего военным крылом ХАМАС
Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия
Матвиенко назвала условие исчезновения МОК с карты мира
Что изменится в сфере финансов для россиян с августа 2024 года
Назван топ-10 застройщиков России по объемам строительства жилья
Подборка каналов РБК в Telegram