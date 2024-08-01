Вылетевший с Олимпиады российский пловец пожаловался на глубину бассейна

Российский пловец Сомов пожаловался на глубину бассейна на Олимпиаде в Париже

Евгений Сомов, который неудачно выступил в Париже, считает, что олимпийский бассейн недостаточно глубок

Евгений Сомов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российский пловец Евгений Сомов пожаловался на глубину бассейна на Олимпийских играх в Париже.

Сомов отметил, что норматив по глубине олимпийского бассейна — 3 м. «Здесь он 2,15 м плюс камеры, много оборудования внизу, воды гораздо меньше. Может, из‑за этого все так плывут. Но все плывут в одном бассейне. Не знаю, как они такое допустили, это же все равно изначально не бассейн», — цитирует Сомова «Матч ТВ».

Пловцы в Париже соревнуются в «Пари-ла-Дефанс Арене», бывшем регбийном стадионе, который для Олимпиады переоборудовали в бассейн.

Сомов 1 августа не сумел выйти в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем. Ранее он также не вышел в финал на 100 м брассом. Для Сомова, единственного российского пловца в Париже, Игры закончены.

На Олимпиаде-2024 пловцы пока установили лишь один мировой рекорд. 31 августа это удалось китайцу Пань Чжаньлэ на 100 м вольным стилем.