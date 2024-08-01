Джокович вышел в полуфинал Олимпиады
Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович вышел в полуфинал олимпийского турнира в Париже.
В 1/4 финала 37-летний серб, посеянный на турнире под первым номером, победил грека Стефаноса Циципаса, 11-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 7:6 (7:3).
Проиграв первые три гейма, во втором сете Джокович брал медицинский таймаут из-за проблем с недавно прооперированным коленом.
Следующим соперником Джоковича будет итальянец Лоренцо Музетти (16-й номер рейтинг ATP).
Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.
Во втором полуфинале сыграют испанец Карлос Алькарас (3) и канадец Феликс Оже-Ольяссим (19).
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