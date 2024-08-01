Джокович вышел в полуфинал Олимпиады

Сербский теннисист обыграл в 1/4 финала грека Стефаноса Циципаса в двух сетах. Его следующим соперником будет итальянец Лоренцо Музетти

Новак Джокович (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович вышел в полуфинал олимпийского турнира в Париже.

В 1/4 финала 37-летний серб, посеянный на турнире под первым номером, победил грека Стефаноса Циципаса, 11-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Проиграв первые три гейма, во втором сете Джокович брал медицинский таймаут из-за проблем с недавно прооперированным коленом.

Следующим соперником Джоковича будет итальянец Лоренцо Музетти (16-й номер рейтинг ATP).

Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Во втором полуфинале сыграют испанец Карлос Алькарас (3) и канадец Феликс Оже-Ольяссим (19).