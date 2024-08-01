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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Джокович вышел в полуфинал Олимпиады

Джокович победил Циципаса вышел в полуфинал Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Сербский теннисист обыграл в 1/4 финала грека Стефаноса Циципаса в двух сетах. Его следующим соперником будет итальянец Лоренцо Музетти
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович вышел в полуфинал олимпийского турнира в Париже.

В 1/4 финала 37-летний серб, посеянный на турнире под первым номером, победил грека Стефаноса Циципаса, 11-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Проиграв первые три гейма, во втором сете Джокович брал медицинский таймаут из-за проблем с недавно прооперированным коленом.

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Следующим соперником Джоковича будет итальянец Лоренцо Музетти (16-й номер рейтинг ATP).

Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Во втором полуфинале сыграют испанец Карлос Алькарас (3) и канадец Феликс Оже-Ольяссим (19).

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 Новак Джокович теннис Стефанос Циципас
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