Первая ракетка мира Ига Свёнтек сенсационно проиграла в полуфинале Олимпиады

Первая ракетка мира сенсационно проиграла в полуфинале Олимпиады

Ига Свёнтек уступила в двух сетах китаянке Чжэн Циньвэнь. Польская теннисистка проиграла на кортах «Ролан Гаррос» впервые с 2021 года

Ига Свёнтек (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Польcкая теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек, не смогла выйти в финал олимпийского турнира в Париже.

В полуфинальном матче 23-летняя полька уступила китаянке Чжэн Циньвэнь, седьмой ракетке мира, со счетом 2:6, 5:7.

21-летняя Чжэн Циньвэнь принесет Китаю первую в истории медаль в теннисе в одиночном разряде. Кроме того, она стала первым игроком азиатского происхождения в финале женского или мужского одиночного разряда на Олимпиаде, а также первой, кто победил лидера рейтинга WTA на грунте.

Свёнтек выиграла три последних «Ролан Гаррос», на кортах которого проходит олимпийский турнир. Последний раз полька проигрывала в Париже в 2021 году — гречанке Марии Саккари в 1/4 финала.

Победная серия Свёнтек на кортах «Ролан Гаррос» составила 25 матчей (1149 дней), за это время она проиграла лишь четыре сета. Букмекеры давали на ее победу над Чжэн Циньвэнь коэффициент 1,09.

Во втором полуфинале олимпийского турнира позднее сыграют словачка Анна Каролина Шмидлова (67-й номер рейтинга WTA) и хорватка Донна Векич (21).

Финал и матч за бронзу состоится 3 августа.