Украина выиграла первое серебро на Олимпиаде

Сергей Кулиш стал двукратным серебряным призером Олимпиад

Украинец Сергей Кулиш завоевал серебро Олимпиады-2024 в стрельбе из винтовки с 50 м в трех положениях. Он набрал 461,3 очка.

Первое место занял китаец Лю Юкунь (463,6), третье — индиец Свапинл Кусале (451,4).

Кулиш стал двукратным серебряным призером Олимпиад. В 2016 году он стал вторым в стрельбе из винтовки с 10 м.

Кулиш завоевал вторую медаль Олимпиады-2024 для Украины. Ранее саблистка Ольга Харлан стала третьей в личном первенстве.

Россияне не участвуют в олимпийском турнире по спортивной стрельбе.