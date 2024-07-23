 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Российская знаменосица сборной Кипра угодила в скандал с OnlyFans

Российская знаменосица сборной Кипра оказалась в центре скандала из-за OnlyFans
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
У Елены Куличенко, которая с 2021 года выступает за Кипр, нашли аккаунт в OnlyFans. Адвокаты спортсменки заявляют, что размещенные там видео созданы искусственным интеллектом
Елена Куличенко&nbsp;
Елена Куличенко  (Фото: Marcus Brandt / Global look press)

Легкоатлетка Елена Куличенко, которая на Олимпиаде в Париже будет одним из двух знаменосцем сборной Кипра, перед началом Игр оказалась в центре скандала: журналисты нашли в OnlyFans аккаунт, на котором выложены эротические видео со спортсменкой.

Как сообщает издание Greek City Time, Олимпийский комитет Кипра уже в курсе этой истории. Как говорят источники eReportaz, спортивные функционеры попросили Куличенко удалить аккаунт, но она якобы отказалась.

Адвокаты спортсменки обвинения отрицают. По их словам, Куличенко к этим видео отношения не имеет - они были сгенерерованы искусственным интеллектом.

При этом, говорят источники Greek City Time, девушка не подавала жалобу в полицию. О каких-либо действиях спортсменки для удаления этого аккаунта кипрским изданиям также неизвестно. 

Куличенко сменила российское спортивное гражданство на кипрское в 2021 году. 21-летняя прыгунья учится в Университете Джорджии (США). Она является серебряным призером юниорского первенства России 2021 года.

В июле этого года спортсменка заняла первое место на чемпионате Европы до 23 лет в Эспоо, а на Универсиаде-2023 в китайском Чэнду она заняла второе место, установив личный рекорд (1,91 м).

Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Олимпиада-2024 легкая атлетика OnlyFans знаменосец Елена Куличенко
Материалы по теме
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей уйдет из спорта после Олимпиады
Спорт
Трехкратный чемпион «Тур де Франс» снялся с Олимпиады в Париже
Спорт
С сайта МОК пропала информация о трансляциях Олимпиады в России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 22 июл, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:25
SEC США сильно ограничивает криптобизнес. Что может измениться при Трампе Крипто, 12:27
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистов РБК и Яндекс Go, 12:27
Российская знаменосица сборной Кипра угодила в скандал с OnlyFans Спорт, 12:19
Пожарные потушили пожар на пароме в порту «Кавказ» после удара дрона Общество, 12:16
Картаполов ответил на критику запрета смартфонов на передовой Политика, 12:11
Wildberries и оператор рекламы Russ объединили юридические службы Бизнес, 12:10
Как правильно использовать гарантийное удержание в работе с подрядчиками Pro, 12:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Станислав Черчесов рассказал об успехах в изучении казахского языка Спорт, 11:58
Столб дыма над Петербургом. Видео Общество, 11:58
Пытавшиеся поджечь мечеть в Белгороде назвали свои цели Общество, 11:50
В киевском «Динамо» отказались пожимать руки игрокам сербского клуба Спорт, 11:40
Минобороны заявило о ракетном ударе по лагерю иностранных инструкторов Политика, 11:36
Как перестать тревожиться о деньгах. Вырываемся из зарплатного рабства Pro, 11:35
Как «Вкусвилл» ускорил наем персонала в 1,5 раза РБК и Mango Office, 11:29