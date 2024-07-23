Российская знаменосица сборной Кипра угодила в скандал с OnlyFans

У Елены Куличенко, которая с 2021 года выступает за Кипр, нашли аккаунт в OnlyFans. Адвокаты спортсменки заявляют, что размещенные там видео созданы искусственным интеллектом

Елена Куличенко (Фото: Marcus Brandt / Global look press)

Легкоатлетка Елена Куличенко, которая на Олимпиаде в Париже будет одним из двух знаменосцем сборной Кипра, перед началом Игр оказалась в центре скандала: журналисты нашли в OnlyFans аккаунт, на котором выложены эротические видео со спортсменкой.

Как сообщает издание Greek City Time, Олимпийский комитет Кипра уже в курсе этой истории. Как говорят источники eReportaz, спортивные функционеры попросили Куличенко удалить аккаунт, но она якобы отказалась.

Адвокаты спортсменки обвинения отрицают. По их словам, Куличенко к этим видео отношения не имеет - они были сгенерерованы искусственным интеллектом.

При этом, говорят источники Greek City Time, девушка не подавала жалобу в полицию. О каких-либо действиях спортсменки для удаления этого аккаунта кипрским изданиям также неизвестно.

Куличенко сменила российское спортивное гражданство на кипрское в 2021 году. 21-летняя прыгунья учится в Университете Джорджии (США). Она является серебряным призером юниорского первенства России 2021 года.

В июле этого года спортсменка заняла первое место на чемпионате Европы до 23 лет в Эспоо, а на Универсиаде-2023 в китайском Чэнду она заняла второе место, установив личный рекорд (1,91 м).