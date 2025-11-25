Как мирный план по Украине готовился на фоне «дела Миндича». Инфографика

Дискуссия о мирном плане идет на фоне коррупционного скандала на Украине. В Киеве опасаются, что Вашингтон может использовать «дело Миндича» для давления на переговорах. РБК выстроил эти два больших сюжета в единый таймлайн

Мирный план и его версии

19 ноября стало известно о новом американском плане урегулирования на Украине из 28 пунктов. ЕС в ответ подготовил альтернативный план разрешения конфликта. Он серьезно отличался от американского (подробно о различиях двух документов можно почитать здесь). В публичном поле оказались сразу два европейских плана: один выложила газета The Telegraph (в нем 24 пункта), второй — Reuters (в нем 28 пунктов; его разработали Великобритания, Франция и Германия на основе американского). Вскоре Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что вариант из 24 пунктов от The Telegraph не был принят и его считают «устаревшим».

23 ноября США, Украина и европейские государства провели в Женеве переговоры по мирному соглашению. Хотя стороны и сообщили о выработке на встрече рамок для мирного урегулирования, сама дискуссия шла «напряженно», писало Politico.

В Киеве после переговоров заявили, что проект документа в прежнем виде, «в котором его все видели», «больше не существует». А Financial Times со ссылкой на источники написала, что по итогам переговоров в Женеве мирный план сократился с 28 до 19 пунктов.

Обсуждение мирного плана развернулось на фоне крупного коррупционного скандала на Украине. В материалах следствия упоминались высокопоставленные чиновники, в том числе связанные с переговорами. Собеседники The Economist, близкие к администрации украинского президента, говорили, что США используют это дело для давления на Украину по мирному плану.

Дело о коррупции и обсуждение мирного соглашения

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича в организации коррупционной схемы вокруг госконцерна «Энергоатом» (оператор украинских АЭС). Миндич — соратник Владимира Зеленского и крупнейший совладелец студии «Квартал 95».

НАБУ утверждало, что бизнесмен во главе преступной группировки выстроил коррупционную схему на госпредприятии. В рамках этой схемы участники группы получали 10–15% от стоимости заключаемых с «Энергоатомом» контрактов. Скандал, в частности, привел к отставке министра юстиции Украины Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Несколько человек были арестованы: экс-вице-премьер Украины Алексей Чернышов, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк и исполнительный директор по безопасности компании «Энергоатом» Дмитрий Басов.

Следователи считают, что Миндич воспользовался «дружескими отношениями» с президентом Украины для реализации коррупционных схем. Зеленский заявлял, что не знал о том, что «делается за его спиной». The Economist, цитируя источник, близкий к украинским властям, называл «дело Миндича» часом расплаты для Зеленского.

В расследовании также упоминалось имя главы украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министра обороны Рустема Умерова, который возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле. 11 ноября Умеров поехал в Турцию для обсуждения «процесса обмена военнопленными». Украинский чиновник, как сообщал Axios, также посетил Майами, где встретился со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и принял участие в обсуждении мирного плана по Украине из 28 пунктов. С Уиткоффом после этого должен был встретиться и Зеленский, но встреча не состоялась — по информации Axios, из-за неготовности украинского президента обсуждать мирный план.

19 ноября Axios сообщил, что США и Россия работают над новым мирным планом по Украине. В тот же день стало известно, что на Украину прибыла делегация США во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Он встретился с Зеленским для обсуждения мирных переговоров, и украинский президент, по информации The Washington Post, попросил поменять некоторые пункты плана США.

28 пунктов, предложенных США для достижения мира на Украине, были опубликованы депутатом Рады Алексеем Гончаренко 21 ноября. Комментируя их, Зеленский сказал, что Киев стоит перед выбором: принять план и потерять достоинство или утратить ключевого партнера и столкнуться с тяжелой зимой.

Изначально сообщалось, что Вашингтон назначил для украинских властей срок до 27 ноября, чтобы те приняли предложенный США план. Однако при поддержке госсекретаря США Марко Рубио дедлайн удалось сдвинуть.

24 ноября американская делегация во главе с Дрисколлом встретилась с представителями России в Абу-Даби для переговоров.

В Кремле 25 ноября заявили, что получили черновой вариант мирного плана Трампа, который «верстался на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в дальнейшем наступит время, когда будут контакты с американцами по мирному плану.