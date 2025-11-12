 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Киевский суд арестовал еще одного фигуранта по делу Миндича

Игорь Миронюк (в центре)
Игорь Миронюк (в центре) (Фото: Высший антикоррупционный суд Украины / Youtube)

Суд в Киеве в среду, 12 ноября, заключил под стражу на 60 дней бывшего советника министра энергетики Украины Игоря Миронюка, который проходит по уголовному делу, связанному с предпринимателем Тимуром Миндичем. По решению суда, у защиты есть возможность внести залог за арестованного на сумму 126 млн грн ($2,99 млн), сообщает издание «Страна».

Миронюку предъявлено обвинение в участии в коррупционной схеме в энергетическом секторе Украины, связанной с хищением средств в «Энергоатоме».

Ранее по этому же делу был отправлен под арест на два месяца с возможностью внесения в качестве залога 40 млн грн ($950 тыс.) исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов.

По версии следствия, Миронюк был доверенным лицом Миндича и вместе с Басовым контролировал все закупки и кадровые решения в компании. Во время обыска бывший советник попытался уничтожить документы.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что разоблачило коррупционную схему в компании «Энергоатом», которая является оператором всех украинских атомных электростанций. Организатором схемы следователи назвали Тимура Миндича, соратника президента Украины Владимира Зеленского и совладельца студии «Квартал 95».

Зеленский потребовал отставок в правительстве Украины из-за дела Миндича
Политика
Владимир Зеленский

По версии НАБУ, бизнесмен и его сообщники требовали у контрагентов откаты от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика. «Украинская правда» написала, что предприниматель успел покинуть страну за несколько часов до обысков у него.

Зеленский заявил, что из-за коррупционного скандала в сфере энергетики на своих постах не должны оставаться министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

Теги
Персоны
Денис Малышев
Владимир Зеленский Минэнерго Украины коррупция НАБУ Герман Галущенко
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

