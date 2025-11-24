Politico сообщило о напряжении на переговорах США, Украины и ЕС

Встреча Украины, ЕС и США в Женеве по мирному плану прошла напряженно, несмотря на положительные публичные заявления, пишет Politico. В результате в первоначальный план Трампа были внесены «некоторые изменения»

Фото: Emma Farge / Reuters

Несмотря на публичный оптимизм, встреча в Женеве по мирному плану США прошла напряженно, сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Это привело к тому, что в инициативу были внесены правки.

«Американская сторона не хотела отклоняться от текста плана, одобренного Россией, а украинцы продолжали указывать на неприемлемые части плана, и в конечном итоге были внесены некоторые изменения», — сказал собеседник издания.

Хотя команда Дональда Трампа заявила, что первоначальный план был разработан с участием как Украины, так и России, Киеву показали предложение только после того, как была утверждена его первоначальная структура, отмечает издание. Трамп также установил срок для получения согласия от Украины на 27 ноября, пригрозив прекратить предоставление Киеву помощи и разведданных, говорится в статье.

Встреча представителей США, ЕС и Киева по американскому мирному плану прошла 23 ноября в Женеве. Глава Европейского совета Антониу Кошта по ее итогам заявил о прогрессе по украинскому урегулированию. Тем временем Киев и Вашингтон сообщили, что после встречи разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования».

План мирного урегулирования США предполагает, что украинская армия покинет территорию Донбасса и сократит свою численность до 600 тыс. человек. Кроме того, Украина должна отказаться от интеграции в НАТО.

Некоторые пункты из плана США по урегулированию российско-украинского конфликта являются неприемлемыми, считает польский премьер Дональд Туск. «Важно, чтобы любое соглашение никоим образом не ослабило Польшу, Европу или нашу безопасность», — сказал Туск.

Как узнал CNN, европейские страны опасаются, что США не допустят их к переговорам с Киевом и Москвой. При этом глава МИД Литвы назвал два условия для попадания Европы за стол переговоров по урегулированию на Украине. Это использование российских активов и присоединение Киева к Евросоюзу, пояснил Кястутис Будрис.

Президент Владимир Путин говорил, что Москва получила план США и он может стать основой для переговоров. С Россией «предметно этот текст не обсуждается», пояснил он.