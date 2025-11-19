Axios узнал о работе США с Россией над новым планом по Украине

США работают на новым планом прекращения конфликта на Украине из 28 пунктов, пишет Axios. Разработкой занимает Уиткофф, он обсудил план с Дмитриевым. Тот рассказал о планах подготовить документ к новой встрече Трампа и Путина

Стив Уиткофф (Фото: Aaron Schwartz / CNP / Global Look Press)

Администрация президента США Дональда Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым планом прекращения конфликта на Украине, сообщили Axios американские и российские чиновники.

По данным издания, новый план состоит из 28 пунктов, которые делятся на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Как отмечает Axios, неясно, как в этом документе отражены территориальные вопросы.

Американский чиновник рассказал изданию, что разработкой плана руководит спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который обсудил концепцию с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Последний в интервью Axios выразил оптимизм по поводу шансов этого плана на успех, подчеркнув, что «мы чувствуем, что позиция России действительно услышана».

По словам Дмитриева, основная идея заключалась в том, чтобы взять принципы, о которых Трамп и Путин договорились в ходе встречи на Аляске в августе, и подготовить предложение «по урегулированию конфликта на Украине, а также по восстановлению американо-российских связей [и] решению проблем безопасности России». «На самом деле это гораздо более широкая концепция, в которой, по сути, говорится: «Как нам действительно обеспечить, наконец, прочную безопасность в Европе, а не только на Украине», — сказал он.

Дмитриев добавил, что цель состоит в том, чтобы подготовить этот документ к следующей встрече Путина и Трампа. Он рассказал, что Вашингтон сейчас объясняет «преимущества» своего нынешнего подхода украинцам и европейцам.

Американский чиновник подтвердил, что США информируют о новом плане представителей Европы и Украины. Украинский чиновник сообщил, что Уиткофф обсудил этот вопрос с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым в начале этой недели. «Мы знаем, что американцы над чем-то работают», — сказал он.

Axios отмечает, что, как ожидалось, Уиткофф встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции 19 ноября, но, как сообщили украинские и американские чиновники, спецпосланник Трампа отменил поездку.

Зеленский говорил, что едет в Турцию для подготовки к «активизации» мирных переговоров. Умеров 15 ноября заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ стороны «согласились активировать стамбульские договоренности». По его словам, речь идет об обмене 1,2 тыс. украинцев. Умеров также анонсировал проведение в ближайшее время технических консультаций, которые закрепят «все процедурные и организационные моменты».

О том, что в переговорах примет участие Уиткофф, сообщал Reuters. 18 ноября журналист The Economist Оливер Кэррол написал, что встреча Уиткоффа с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком отменена на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине, к которому считают причастным самого Ермака. В Раде требуют его отставки.

В Кремле заявили, что представители Москвы не будут участвовать в переговорах в Турции 19 ноября, а Киев не уведомлял о готовности возобновить переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что контактов с Уиткоффом или представителями турецкой стороны по итогам переговоров у Владимира Путина не запланировано. «Но если кто-то сочтет необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт», — добавил Песков.

По данным Bloomberg, об итогах переговоров Москве может сообщить глава МИД Турции Хакан Фидан в случае достижения положительного результата, включая возможный прогресс по обмену пленными.