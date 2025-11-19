Axios узнал о работе США с Россией над новым планом по Украине

 Перейти к основному контенту
0

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией
США работают на новым планом прекращения конфликта на Украине из 28 пунктов, пишет Axios. Разработкой занимает Уиткофф, он обсудил план с Дмитриевым. Тот рассказал о планах подготовить документ к новой встрече Трампа и Путина
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Aaron Schwartz / CNP / Global Look Press)

Администрация президента США Дональда Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым планом прекращения конфликта на Украине, сообщили Axios американские и российские чиновники.

Экс-помощник президента США объяснил «тайм-аут» в переговорах по Украине
Политика
Томас Грэм в офисе РБК

По данным издания, новый план состоит из 28 пунктов, которые делятся на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Как отмечает Axios, неясно, как в этом документе отражены территориальные вопросы.

Американский чиновник рассказал изданию, что разработкой плана руководит спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который обсудил концепцию с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Последний в интервью Axios выразил оптимизм по поводу шансов этого плана на успех, подчеркнув, что «мы чувствуем, что позиция России действительно услышана».

Томас Грэм — РБК: «Контуры мирного урегулирования уже просматриваются»
Подписка на РБК
Томас Грэм

По словам Дмитриева, основная идея заключалась в том, чтобы взять принципы, о которых Трамп и Путин договорились в ходе встречи на Аляске в августе, и подготовить предложение «по урегулированию конфликта на Украине, а также по восстановлению американо-российских связей [и] решению проблем безопасности России». «На самом деле это гораздо более широкая концепция, в которой, по сути, говорится: «Как нам действительно обеспечить, наконец, прочную безопасность в Европе, а не только на Украине», — сказал он.

Дмитриев добавил, что цель состоит в том, чтобы подготовить этот документ к следующей встрече Путина и Трампа. Он рассказал, что Вашингтон сейчас объясняет «преимущества» своего нынешнего подхода украинцам и европейцам.

Американский чиновник подтвердил, что США информируют о новом плане представителей Европы и Украины. Украинский чиновник сообщил, что Уиткофф обсудил этот вопрос с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым в начале этой недели. «Мы знаем, что американцы над чем-то работают», — сказал он.

Лавров назвал условие для урегулирования конфликта на Украине
Политика

Axios отмечает, что, как ожидалось, Уиткофф встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции 19 ноября, но, как сообщили украинские и американские чиновники, спецпосланник Трампа отменил поездку.

Зеленский говорил, что едет в Турцию для подготовки к «активизации» мирных переговоров. Умеров 15 ноября заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ стороны «согласились активировать стамбульские договоренности». По его словам, речь идет об обмене 1,2 тыс. украинцев. Умеров также анонсировал проведение в ближайшее время технических консультаций, которые закрепят «все процедурные и организационные моменты».

О том, что в переговорах примет участие Уиткофф, сообщал Reuters. 18 ноября журналист The Economist Оливер Кэррол написал, что встреча Уиткоффа с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком отменена на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине, к которому считают причастным самого Ермака. В Раде требуют его отставки. 

В Кремле заявили, что представители Москвы не будут участвовать в переговорах в Турции 19 ноября, а Киев не уведомлял о готовности возобновить переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что контактов с Уиткоффом или представителями турецкой стороны по итогам переговоров у Владимира Путина не запланировано. «Но если кто-то сочтет необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт», — добавил Песков.

По данным Bloomberg, об итогах переговоров Москве может сообщить глава МИД Турции Хакан Фидан в случае достижения положительного результата, включая возможный прогресс по обмену пленными.

Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Кирилл Дмитриев Стив Уиткофф мирный план гарантии безопасности США
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
