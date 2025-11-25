Кремль рассказал о работе между Россией и США по мирному плану

Россия получила черновой вариант мирного плана Трампа, который «верстался» на пониманиях Анкориджа, заявил Песков. В дальнейшем наступит время, когда будут контакты с американцами по мирному плану, добавил он

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия получила черновой вариант мирного плана Трампа, сообщил Песков, передает «РИА Новости». «Но он верстался в том числе основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже. Собственно, во многом он действительно соответствует духу Анкориджа», — добавил он.

Так он ответил на сообщения о том, что специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами участвовал в разработке плана Трампа по Украине.

Россия и США будут вести работу по мирному плану, когда «настанет время», добавил Песков. «В какой-то момент, наверное, настанет время, когда будут осуществляться и наши контакты с американцами, и мы уже официально получим какую-то информацию», — сказал Песков журналистам.

По его словам, происходящее вокруг плана США по урегулированию украинского конфликта является «информационной вакханалией».

«Сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ. Я бы охарактеризовал ситуацию как информационную вакханалию — по-другому ее не назовешь», — заявил он. Песков добавил, что сейчас публикуется «много противоречивых заявлений» насчет мирного плана США.

Накануне, 24 ноября, российская делегация встретилась с министром армии США Дэном Дрисколлом, 25 ноября проходит следующий раунд переговоров. Американский чиновник в комментарии CBS News уточнил, что встреча 25 ноября назначена, «чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры вперед». Politico сообщило, что США представят России 25 ноября сокращенный план из 19 пунктов вместо первоначальных 28.

Мирный план США решили сократить по итогам переговорам с Украиной и представителями стран ЕС в Женеве 23 ноября. Согласно данным Politico, из документа исключили территориальные вопросы, включая вопрос о передаче Донбасса России. Эти темы предлагается обсудить на отдельных переговорах с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров в Швейцарии заявил, что Россия имеет «право голоса» в разработке плана мирного урегулирования. До этого The New York Times писала, что Вашингтон готовит план переговоров с Москвой об урегулировании конфликта.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что американские условия для России предпочтительнее европейских, и добавил, что документ будет дорабатываться с участием российской стороны.

Президент России Владимир Путин заявил, что первоначальный мирный план США потенциально может лечь в основу урегулирования. Данное предложение, в частности, предусматривало отказ Украины от членства в НАТО, вывод ее войск с подконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также признание российского статуса Крыма, Донецкой и Луганской областей.