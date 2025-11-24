 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Территории, гарантии и активы: чем отличаются мирные планы США и Европы

Чем отличаются планы США и Европы по урегулированию конфликта на Украине
Военная операция на Украине
Инфографика РБК
Сценарии США и Европы для мира на Украине расходятся в принципиальных вопросах: статус территорий, членство в НАТО и судьба замороженных активов России. РБК сравнивает положения двух планов
Фото: Emma Farge / Reuters

Газета The Telegraph и агентство Reuters опубликовали европейский мирный план, который Великобритания, Франция и Германия подготовили как альтернативу американскому. Среди ключевых отличий — территориальные вопросы, требование не сокращать численность ВСУ до 600 тыс. человек, а также скорейшее проведение выборов на Украине. Подробнее — в инфографике РБК.

