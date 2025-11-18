Economist назвал коррупционное дело Миндича «часом расплаты» Зеленского

Коррупция Миндича может стать «часом расплаты» для самого Зеленского, считают на Украине. Лидера призвали «ампутировать ногу», пока эта «инфекция» его не погубила. Другие считают, что Зеленский не знал о схемах, пишет Economist

Владимир Зеленский (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Масштабное коррупционное дело в сфере энергетики на Украине может стать «часом расплаты» для президента Владимира Зеленского, пишет Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Он сравнил скандал с инфекцией, которая может погубить главу страны.

По словам собеседника издания, некоторые на Украине хотят полной перезагрузки правительства, а другие видят в этом возможность для лидера освободиться от «чиновников-балластов».

«Зеленскому предстоит час расплаты. Выбор невелик — либо он ампутирует ногу, либо подхватит инфекцию, которая распространится по всему телу, и умрет», — сказал он.

Осведомленные источники заявили изданию, что президент не мог знать всех деталей коррупционной схемы, которая включала откаты в размере 10–15% по контрактам с «Энергоатомом», поскольку он был сосредоточен на военных вопросах. Тем не менее участие его ближайших союзников в коррупционном деле может быть достаточным, чтобы поставить под угрозу его политическое будущее, пишет издание. Сотрудник украинской разведки описывает это как «удар масштабов атомной бомбы».

Это дело угрожает Украине сразу с двух сторон, пишет газета. Внутри страны это может усилить цинизм среди граждан и привести к дезертирству в ВСУ. За границей Киеву станет сложнее запрашивать необходимую ему помощь, сказано в статье.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что выявило масштабную коррупционную схему, в которой фигурирует оператор трех украинских АЭС — «Энергоатом». Тогда же ведомство пришло с обысками к Герману Галущенко, который через несколько дней после этого подал в отставку с поста министра юстиции, и совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу.

Организатором преступной схемы следствие считает работавшего когда-то с Зеленским Миндича. При этом «Украинская правда» писала, что Миндич — может оказаться только «верхушкой айсберга», в деле могут появиться новые фамилии. Народный депутат из «Голоса» Ярослав Железняк рассказал, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на записях прослушки переговоров окружения Миндича фигурирует под прозвищем Али-Баба.

Сам Зеленский поддержал все действия антикоррупционных органов и потребовал наказать виновных. 13 ноября он ввел санкции против Миндича, который уехал за границу за несколько часов до обыска.