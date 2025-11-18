 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Economist назвал коррупционное дело Миндича «часом расплаты» Зеленского

Economist: на Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича
Сюжет
Военная операция на Украине
Коррупция Миндича может стать «часом расплаты» для самого Зеленского, считают на Украине. Лидера призвали «ампутировать ногу», пока эта «инфекция» его не погубила. Другие считают, что Зеленский не знал о схемах, пишет Economist
Владимир Зеленский&nbsp;
Владимир Зеленский  (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Масштабное коррупционное дело в сфере энергетики на Украине может стать «часом расплаты» для президента Владимира Зеленского, пишет Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Он сравнил скандал с инфекцией, которая может погубить главу страны.

По словам собеседника издания, некоторые на Украине хотят полной перезагрузки правительства, а другие видят в этом возможность для лидера освободиться от «чиновников-балластов».

«Зеленскому предстоит час расплаты. Выбор невелик — либо он ампутирует ногу, либо подхватит инфекцию, которая распространится по всему телу, и умрет», — сказал он.

Осведомленные источники заявили изданию, что президент не мог знать всех деталей коррупционной схемы, которая включала откаты в размере 10–15% по контрактам с «Энергоатомом», поскольку он был сосредоточен на военных вопросах. Тем не менее участие его ближайших союзников в коррупционном деле может быть достаточным, чтобы поставить под угрозу его политическое будущее, пишет издание. Сотрудник украинской разведки описывает это как «удар масштабов атомной бомбы».

Это дело угрожает Украине сразу с двух сторон, пишет газета. Внутри страны это может усилить цинизм среди граждан и привести к дезертирству в ВСУ. За границей Киеву станет сложнее запрашивать необходимую ему помощь, сказано в статье.

«УП» узнала о планах Миндича и Цукермана не возвращаться на Украину
Политика
Тимур Миндич

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что выявило масштабную коррупционную схему, в которой фигурирует оператор трех украинских АЭС — «Энергоатом». Тогда же ведомство пришло с обысками к Герману Галущенко, который через несколько дней после этого подал в отставку с поста министра юстиции, и совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу.

Организатором преступной схемы следствие считает работавшего когда-то с Зеленским Миндича. При этом «Украинская правда» писала, что Миндич — может оказаться только «верхушкой айсберга», в деле могут появиться новые фамилии. Народный депутат из «Голоса» Ярослав Железняк рассказал, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на записях прослушки переговоров окружения Миндича фигурирует под прозвищем Али-Баба.

Сам Зеленский поддержал все действия антикоррупционных органов и потребовал наказать виновных. 13 ноября он ввел санкции против Миндича, который уехал за границу за несколько часов до обыска.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Владимир Зеленский Украина Тимур Миндич коррупция
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
«УП» рассказала о роли Миндича в «коррупционном айсберге» на Украине
Политика
НАБУ заявило о коррупционной схеме группы Миндича в оборонной сфере
Политика
Politico раскрыло, как Киев успокаивает ЕС после коррупционного скандала
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
В Томске военного осудили за разжигание ненависти к сослуживцам Общество, 14:27
Индикатор Баффетта для японского рынка акций достиг рекордных 179% Инвестиции, 14:20
В Румынии разрешили вернуться жителям села после пожара судна на Украине Политика, 14:19
В СНБО назвали дату возвращения Умерова на Украину Политика, 14:18
В Свердловской области вводят ограничения на продажу энергетиков Общество, 14:14
В Новосибирске завершился шестидневный профориентационный фестиваль Отрасли, 14:13
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Почти 90% россиян отложили покупку жилья более чем на два года Недвижимость, 14:11
Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Госдума приняла во втором чтении проект госбюджета на три года Экономика, 14:07
Власти сообщили о серьезных повреждениях Старобешевской ТЭС после атаки Политика, 14:03
WB предупредила о «страданиях миллионов» в случае ограничения скидок Бизнес, 14:03
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00