На Украине арестовали бывшего вице-премьера Чернышова

Алексей Чернышов (Фото: Sean Gallup / EPA / ТАСС)

На Украине суд отправил под стражу бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, сообщила «Страна».

Его арестовали на 60 суток, до 16 января, с возможностью внести залог в размере 51,6 млн грн ($1,2 млн).

Чернышов не признал вину. Его подозревают в незаконном обогащении — получении $1,2 млн в рамках коррупционных схем в операторе всех украинских атомных энергостанций «Энергоатоме». Организатором этих схем в антикоррупционных органах Украины считают совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича.

10 ноября у него прошли обыски, сам бизнесмен успел покинуть Украину. Президент Украины Владимир Зеленский ввел против Миндича и другого фигуранта этого дела, бизнесмена Александра Цукермана, санкции.

По версии Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Миндич и его сообщники брали «откаты» от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика. Как писала «Украинская правда», к сфере влияния предпринимателя относят также бывшего и нынешнего министров энергетики Германа Галущенко (с лета занимал пост главы Минюста) и Светлану Гринчук, а также экс-министра обороны, ныне секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова.

Последний счел попытки связать его работу с чьим-либо влиянием безосновательными. Галущенко и Гринчук после призыва Зеленского подали заявления на увольнения.

