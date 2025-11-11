 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

САП обвинила соратника Зеленского в «преступном» вмешательстве в оборону

САП обвинила соратника Зеленского Миндича в преступном вмешательстве в оборону
Имя Умерова впервые звучит в деле, отмечает «Страна». САП утверждает, что на него, а также на экс-главу Минэнерго Галущенко Миндич оказывал влияние и за счет этого вмешивался в оборонную и энергетическую сферы. Умеров это опроверг
Тимур Миндич
Тимур Миндич (Фото: Еврейская община города Днепропетровск)

Бизнесмен и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич вмешивался в работу оборонной и энергетической сфер на Украине, оказывая влияние на бывших глав профильных министерств. Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании Высшего антикоррупционного суда по делу о хищениях в энергетике.

«На протяжении 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем влияния на [бывшего] министра энергетики [и нынешнего министра юстиции] Германа Галущенко и в сфере обороны путем осуществления им влияния на [бывшего] министра обороны [Рустема] Умерова», — сказал прокурор (цитата по «Стране»).

Умеров сейчас занимает пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Ранее имя министра в деле не упоминалось, отмечает «Страна». Умеров уехал в Турцию: 11 ноября он сообщил, что находится в Стамбуле с целью разблокировки процесса обменов военнопленными между Украиной и Россией.

Уйдет ли правительство Украины в отставку из-за «дела Миндича»
Политика
Фото:Jaap Arriens / ZUMA / Global Look Press

Умеров, комментируя сообщения о воздействии на себя, заявил, что любые попытки связать его работу в Минобороны с влиянием каких-либо лиц «безосновательны».

Он рассказал, что, когда возглавлял оборонное ведомство, регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и другими людьми, связанными с этой сферой. Умеров признал, что встречался с Миндичем: по его словам, он обсуждал с бизнесменом вопрос о поставках бронежилетов по контракту, который впоследствии был разорван, поскольку продукция не соответствовала требованиям. Ни одного товара поставлено не было, подчеркнул Умеров.

«Прошу проверять любые громкие заявления и всегда готов предоставить соответствующую информацию и объяснения представителям СМИ», — заключил секретарь СНБО.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило, что в «Энергоатоме» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. По данным «РБК-Украина», в схеме были замешаны Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «Энергоатом» Дмитрий Басов и Галущенко. Деньги отмывали в офисе в центре Киева, которым владеет семья бывшего народного депутата Андрея Деркача (заочно арестован на Украине по делу о госизмене и объявлен в розыск).

Участники коррупционной схемы в «Энергоатоме» передавали средства бывшему вице-премьеру под псевдонимом Че Гевара, речь идет о $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными, полагают НАБУ и САП. По сведениям источников «РБК-Украина», Че Гевара — это бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Накануне утром детективы антикоррупционного бюро в Киеве пришли с обысками к Миндичу и Галущенко. Миндич, которого на пленках НАБУ называют Карлсоном, выехал за границу, сообщало «РБК-Украина».

Наблюдательный совет «Энергоатома» после обысков был уволен правительством для «перезапуска» государственного предприятия. Незадолго до этого он выпустил заявление, где говорилось, что компания «серьезно относится к обвинениям в коррупции».

Украинский премьер Юлия Свириденко поручила Государственной аудиторской службе Украины провести срочный аудит «Энергоатома», в том числе в отношении закупок. «Ожидаем результаты аудита в кратчайшие сроки. Материалы передадим правоохранительным и антикоррупционным органам», — сказала она. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя расследование, отметил, что «Энергоатом» обеспечивает наибольшую долю энергогенерации на Украине, но «чистота в компании — это приоритет». «Неотвратимость наказания нужна <…> Энергетика, каждая отрасль. Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ», — подчеркнул он.

Украинский Минюст со своей стороны заверил, что Галущенко «оказывает полное содействие правоохранительным органам». «Министерство юстиции последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции. В случае установления вины — лица должны быть привлечены к ответственности в установленном судом порядке», — заявили в ведомстве.

