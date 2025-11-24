 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Politico узнало, какой из планов Европы по Украине «уже устарел»

Сюжет
Военная операция на Украине
План Британии, Франции и Германии основан на американском, но имеет некоторые отличия. Именно его источник Politico называет неактуальным. План ЕС по ключевым пунктам кардинально отличается от предложений США
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Разработанный «евротройкой» (E3: Великобритания, Франция и Германия) мирный план по Украине, представленный как ответ на американский, «уже устарел», сообщил источник Politico среди чиновников в Брюсселе.

The Telegraph сравнил планы ЕС и США по миру на Украине
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

План «евротройки» публиковало агентство Reuters. Он основан на американском варианте, но там есть отдельные изменения. Например, численность украинской армии предполагается ограничить до 800 тыс., а не до 600 тыс, как предлагали США.

Предложенный ЕС мирный план раскрыл The Telegraph. Он существенно отличается от американского и состоит из 24 пунктов. Брюссель в первую очередь выступает за прекращение огня с проведением обменов и применением системы мониторинга за нарушениями, а уже потом предлагает начать обсуждать территориальные вопросы и вопросы европейской архитектуры безопасности. Документ ЕС не предусматривает никаких ограничений для ВСУ, а вопрос о членстве в НАТО будет зависеть «от консенсуса внутри альянса».

Американский план предусматривает существенные уступки со стороны Украины, в том числе вывод ВСУ из ДНР и ЛНР, сокращение численности армии, отказ от вступления в НАТО. Москва называет в числе ключевых требований уход украинской армии из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, гарантию, что Киев не вступит в Североатлантических альянс, соблюдение прав русскоязычных жителей. Президент Владимир Путин говорил, что Москва получила план США и он может стать основой для переговоров.

23 ноября план обсуждался делегациями США и Украины в Женеве. По данным «РБК-Украина», большую часть пунктов удалось согласовать, а значительную часть спорных — скорректировать.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине мирный план ЕС Россия
Материалы по теме
Как выглядит предложенный США план и почему он вызвал разногласия
Политика
WP узнала, что Трамп не вникал в детали мирного плана для Украины
Политика
В МИДе заявили, что контакт Путина и Трампа стоит на повестке дня
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 12:48 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 12:48
Запрет полетов в Домодедово продержался шесть минут Политика, 12:57
Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву Политика, 12:56
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Песков анонсировал разговор Путина с Эрдоганом Политика, 12:52
Кладовка-2026: почему рынок self-storage ждет рост в следующем годуПодписка на РБК, 12:48
Минобороны сообщило о контроле над Затишьем в Запорожской области Политика, 12:46
Адвокат Лерчек попросил суд вернуть прокурорам дело о выводе ₽250 млн Общество, 12:43
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
За год предложение многокомнатных квартир в Москве выросло на треть Недвижимость, 12:39
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России Недвижимость, 12:38
Зеленский сообщил о критическом моменте для Украины Политика, 12:34
Чем полезна независимая оценка квалификации сотрудников Дискуссионный клуб, 12:34
Песков заявил об отсутствии в планах переговоров с США в ближайшие дни Политика, 12:33
Почему отношения могут мешать карьере и как этого избежать Образование, 12:33
В Кремле ответили на вопрос об изменении мирного плана США по Украине Политика, 12:32