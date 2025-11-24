Politico узнало, какой из планов Европы по Украине «уже устарел»

План Британии, Франции и Германии основан на американском, но имеет некоторые отличия. Именно его источник Politico называет неактуальным. План ЕС по ключевым пунктам кардинально отличается от предложений США

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Разработанный «евротройкой» (E3: Великобритания, Франция и Германия) мирный план по Украине, представленный как ответ на американский, «уже устарел», сообщил источник Politico среди чиновников в Брюсселе.

План «евротройки» публиковало агентство Reuters. Он основан на американском варианте, но там есть отдельные изменения. Например, численность украинской армии предполагается ограничить до 800 тыс., а не до 600 тыс, как предлагали США.

Предложенный ЕС мирный план раскрыл The Telegraph. Он существенно отличается от американского и состоит из 24 пунктов. Брюссель в первую очередь выступает за прекращение огня с проведением обменов и применением системы мониторинга за нарушениями, а уже потом предлагает начать обсуждать территориальные вопросы и вопросы европейской архитектуры безопасности. Документ ЕС не предусматривает никаких ограничений для ВСУ, а вопрос о членстве в НАТО будет зависеть «от консенсуса внутри альянса».

Американский план предусматривает существенные уступки со стороны Украины, в том числе вывод ВСУ из ДНР и ЛНР, сокращение численности армии, отказ от вступления в НАТО. Москва называет в числе ключевых требований уход украинской армии из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, гарантию, что Киев не вступит в Североатлантических альянс, соблюдение прав русскоязычных жителей. Президент Владимир Путин говорил, что Москва получила план США и он может стать основой для переговоров.

23 ноября план обсуждался делегациями США и Украины в Женеве. По данным «РБК-Украина», большую часть пунктов удалось согласовать, а значительную часть спорных — скорректировать.