Guardian назвала одноклассника Вэнса новым спецпредставителем Трампа
Посетивший Киев министр армии США Дэниел Дрисколл является новым спецпредставителем американского президента Дональда Трампа, пишет The Guardian. Официального объявления об этом с американской стороны не было.
Газета отмечает, что Дрисколл является бывшим одноклассником и другом вице-президента США Джей Ди Вэнса.
На прошлой неделе, 19 ноября, Дрисколл приехал в Киев в связи с американским планом урегулирования конфликта. Как пишет издание, ожидается, что на следующей неделе группа американских генералов может также отправиться в Москву. Wall Street Journal писала, что во встрече с российскими представителями намерен участвовать Дрисколл.
Financial Times сообщила, что встреча в Киеве с европейскими чиновниками 21 ноября была «тошнотворной». Дрисколл заявил европейским послам и западным чиновникам, что он «оптимистично настроен и считает, что сейчас настало время для мира». Министр также добавил, что «Украина находится в очень плохом положении».
Материал дополняется
