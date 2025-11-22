 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Guardian назвала одноклассника Вэнса новым спецпредставителем Трампа

Сюжет
Военная операция на Украине
Дэниел Дрисколл
Дэниел Дрисколл (Фото: Mattie Neretin / CNP / Global Look Press)

Посетивший Киев министр армии США Дэниел Дрисколл является новым спецпредставителем американского президента Дональда Трампа, пишет The Guardian. Официального объявления об этом с американской стороны не было.

Газета отмечает, что Дрисколл является бывшим одноклассником и другом вице-президента США Джей Ди Вэнса.

На прошлой неделе, 19 ноября, Дрисколл приехал в Киев в связи с американским планом урегулирования конфликта. Как пишет издание, ожидается, что на следующей неделе группа американских генералов может также отправиться в Москву. Wall Street Journal писала, что во встрече с российскими представителями намерен участвовать Дрисколл.

Financial Times сообщила, что встреча в Киеве с европейскими чиновниками 21 ноября была «тошнотворной». Дрисколл заявил европейским послам и западным чиновникам, что он «оптимистично настроен и считает, что сейчас настало время для мира». Министр также добавил, что «Украина находится в очень плохом положении».

Материал дополняется

Персоны
Украина США Дэниел Дрисколл
Джеймс Дэвид Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
