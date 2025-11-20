В Киеве сообщили, что США используют дело Миндича для уступок Украины

На Украине набирает обороты скандал с коррупцией в окружении Зеленского. Его подчиненные подозревают, что США извлекают выгоду из ослабевших позиций украинского президента для принятия жестких условий мира

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США используют коррупционный скандал на Украине, чтобы подтолкнуть руководство страны к безосновательным уступкам в рамках своего мирного плана, подозревают собеседники The Economist, близкие к администрации украинского президента Владимира Зеленского.

Согласно американским предложениям, Киеву придется пойти на широкие уступки и пока неизвестно, являются они личной инициативой спецпосланника Стива Уиткоффа или общей позицией Белого дома, отмечает издание. Кроме того, остается неясным, какова цель разработки такого плана, кроме как «ударить по Зеленскому в уязвимый для него момент».

Зеленскому предстоит 20 ноября пережить встречу с депутатами правящей фракции «Слуга народа», многие члены которой требуют отставок приближенных президента, в том числе главы офиса Андрея Ермака и главы украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за возможной причастности к коррупции. Сами чиновники претензии отвергают.

О разработке США мирного плана сообщили Axios, The Wall Street Journal, Reuters, The Telegraph и другие западные СМИ, ссылаясь на источники. По их сведениям, разработкой плана руководит спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, он обсудил концепцию со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

План состоит из 28 пунктов и предполагает, в частности, что Россия будет платить за фактический контроль над занятыми ею территориями, а Киев сохранит де-юре претензии на эти регионы. Кроме того, численность ВСУ сократится в два раза, армия не сможет иметь дальнобойные ракеты. На Украине не будут размещены иностранные войска и садиться западные дипломатические рейсы. Русский язык снова станет официальным и государственным, а РПЦ получит официальный статус на занятых Россией территориях, следует из инициативы США.

Украина и Евросоюз в разработке этой мирной инициативы не участвовали. Белый дом ожидает, что Зеленскому придется принять условия плана из-за коррупционного скандала и ситуации на фронте, его поставят перед свершившимся фактом, выяснило Politico. По словам источника, США не волнует позиция ЕС, ведь «главное, чтобы Украина приняла [сделку]».

Российская сторона не подтверждает негласную разработку плана. Как сообщили РБК в МИДе, если бы у американской стороны появились предложения, то о них бы сообщили по установленным для этого каналам внешнеполитических ведомств двух стран. «От Госдепа МИД России ничего подобного не получал. О чем идет речь, лучше уточнить у издания», — добавили там.