Военная операция на Украине⁠,
0

Axios рассказал, почему Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции

Axios: Уиткофф отложил встречу с Зеленским из-за отсутствия интереса к плану США
Сюжет
Военная операция на Украине
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф отложил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции, поскольку стало понятно, что последний не заинтересован в обсуждении плана США по урегулированию, пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.

Собеседник издания заявил, что Зеленский приехал в Анкару с другим планом, разработанным вместе с европейскими партнерами, который, по словам источника, «Россия никогда не примет». Украинский президент также хотел обсуждений в более широком формате, с представителями ЕС.

Что касается самого американского плана, Axios пишет, что территории Донбасса, которые согласно плану должна покинуть украинская сторона, будут считаться демилитаризованной зоной. В Запорожской и Херсонской областях линии соприкосновения будут заморожены, отмечает издание.

Материал дополняется

Персоны
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
