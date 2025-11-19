Axios рассказал, почему Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф отложил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции, поскольку стало понятно, что последний не заинтересован в обсуждении плана США по урегулированию, пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.
Собеседник издания заявил, что Зеленский приехал в Анкару с другим планом, разработанным вместе с европейскими партнерами, который, по словам источника, «Россия никогда не примет». Украинский президент также хотел обсуждений в более широком формате, с представителями ЕС.
Что касается самого американского плана, Axios пишет, что территории Донбасса, которые согласно плану должна покинуть украинская сторона, будут считаться демилитаризованной зоной. В Запорожской и Херсонской областях линии соприкосновения будут заморожены, отмечает издание.
Материал дополняется
