Axios рассказал, почему Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции

Стив Уиткофф (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф отложил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции, поскольку стало понятно, что последний не заинтересован в обсуждении плана США по урегулированию, пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.

Собеседник издания заявил, что Зеленский приехал в Анкару с другим планом, разработанным вместе с европейскими партнерами, который, по словам источника, «Россия никогда не примет». Украинский президент также хотел обсуждений в более широком формате, с представителями ЕС.

Что касается самого американского плана, Axios пишет, что территории Донбасса, которые согласно плану должна покинуть украинская сторона, будут считаться демилитаризованной зоной. В Запорожской и Херсонской областях линии соприкосновения будут заморожены, отмечает издание.

Материал дополняется