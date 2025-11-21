WP узнала, что некоторые пункты мирного плана просил поменять Зеленский

Зеленский потребовал внести изменения в мирный план США. Ранее Вашингтон пригрозил остановить поставки оружия и разведданных Украине, если соглашение не будет подписано до 27 ноября

Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Pool / Getty Images)

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал внести изменения в мирный план США, и американские дипломаты согласились с некоторыми из них, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновников и дипломатов. О каких именно изменениях идет речь, издание не уточняет.

Разработанный Вашингтоном новый план урегулирования конфликта на Украине состоит из 28 пунктов. Среди них, в частности, признание Крыма, Луганска и Донецка российскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО на конституционном уровне, ограничение численности украинских войск и использование $100 млрд замороженных российских активов для восстановления Украины.

По данным NBC и The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп поддержал этот план. По задумке президента-республиканца, мирный план по урегулированию конфликта на Украине сначала должны подписать президенты Украины и США, затем его представят российской стороне, пишет WP.

Однако знакомый с содержанием плана источник сказал, что потребуются месяцы кропотливых переговоров, чтобы привести мирный план к формату, приемлемому для Украины. «Даже если бы Зеленский хотел подписать, он не смог бы, потому что для этого нет политической основы», — сказал он.

Зеленский обсудил проект в Киеве на встрече с американской делегацией во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Financial Times узнала, что украинские чиновники, ознакомившиеся с деталями предложенного США плана урегулирования конфликта, раскритиковали его. По их словам, план соответствует «максималистским» требованиям России и без существенных изменений Украина на него не согласится.

Источник WP также назвал мирный план «пророссийской сделкой, написанной [спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом] Дмитриевым и [спецпосланником американского президента Стивом] Уиткоффом».

Однако США пригрозили Украине остановить поставки оружия и предоставление разведданных, если рамочный вариант соглашения не будет подписан к следующему четвергу, 27 ноября. В этот день в Соединенных Штатах празднуют День благодарения.

По информации WP, после встречи в Киеве американские чиновники, включая поверенную в делах посольства США на Украине Джули Дэвис, заявили, что сроки подписания «агрессивны». При этом Уиткофф и Дрисколл играют «хорошего и плохого полицейского» — один давит, другой пытается сказать: «Давайте вместе изменим план», отметил один из чиновников.