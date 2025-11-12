 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Два украинских министра подали в отставку из-за дела Миндича

Министр юстиции Украины Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук подали заявления об отставке. Лишить их должности потребовал президент Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла на рассмотрение Верховной рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Оба министра подали заявления об отставке в установленном законом порядке, сообщила она в телеграм-канале.

Гринчук сообщила о решении покинуть занимаемую ею должность на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав фотографию написанного от руки заявления.

«Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна президенту, кабинету министров Украины и народным депутатам за предоставленную возможность работать на благо государства, что я делала на протяжении последних 10 лет на различных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста», — написала она.

Гринчук заявила, что в рамках ее профессиональной деятельности «не было никаких нарушений законодательства». «Относительно домыслов, касающихся моих личных отношений — любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должен быть предел. В конце концов, время все расставит на свои места», — добавила она.

Отставки Гринчук и Галущенко потребовал президент Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики. Он подчеркнул, что в стране сейчас сложная ситуация с энергетикой, поэтому наличие каких-либо «схем» в этой сфере «совершенно ненормально». «РБК-Украина» со ссылкой на источники писало, что Верховная рада проголосует за отставку министров 18 ноября.

Герман Галущенко занял пост министра юстиции Украины в июле 2025 года. До этого он четыре года возглавлял Министерство энергетики. В 2013—2014 годах — Галущенко был исполнительным директором по правовому обеспечению НАЭК «Энергоатом». С мая 2020-го по апрель 2021-го — вице-президентом «Энергоатома».

Светлана Гринчук получила портфель министра энергетики также в июле. В 2022 году была заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, ответственной за европейскую интеграцию министерства. В сентябре 2023 она перешла на работу заместителем министра энергетики Украины.

10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Галущенко и к совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу. В тот же день ведомство сообщило, что выявило масштабную коррупционную схему, в которой фигурирует оператор трех украинских АЭС — «Энергоатом». По данным НАБУ, в компании действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. Организатором преступной схемы следствие считает Миндича.

После этого правительство Украины отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции и досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета «Энергоатома». Свириденко поручила провести срочный аудит государственной корпорации, в том числе в отношении закупок. Она заверила, что результаты аудиторской проверки будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Украина отставка Юлия Свириденко коррупция «Энергоатом»

