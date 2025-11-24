Мирный план после переговоров в Женеве решили сократить

Мирный план после переговоров в Женеве сократился до 19 пунктов

Предложенный США план сократился на треть. Что именно убрали из документа после встречи в Женеве — не уточняется

Мирный план по Украине после переговоров в Женеве сократился с 28 до 19 пунктов. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением и ходом переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября.

Собеседники FT не уточнили, какие пункты были исключены из документа. Украинская сторона до начала переговоров в Женеве выступала против вывода ВСУ из Донбасса, отказа от вступления в НАТО и сокращения армии, а представители ЕС заявляли, что недовольны предложенным решением по российским замороженным активам.

Также о том, что американский план сократился с 28 до 19 пунктов после переговоров США и Украины, пишет The Washington Post (WP). При этом другой источник газеты сообщает, что «окончательное количество пунктов еще не согласовано». Собеседник WP рассказал, что европейские предложения были «полезными», но обсуждали именно американский проект. При этом европейцы настаивали на изменении пунктов, которые касаются численности ВСУ и территориальной целостности Украины.

Издание также отмечает, что основой для переговоров был американский план, а не европейский, который предусматривал значительное большее число уступок со стороны Москвы.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры в Женеве прогрессивными, а Дональд Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта. В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москве видели лишь один вариант соглашения, который требует детального обсуждения.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что переговоры в Женеве были шагом вперед, однако основные разногласия еще предстоит разрешить.

Дональд Трамп на прошлой неделе заявлял, что ждет согласия Украины на предложенный план 27 ноября, но позже согласился с тем, что это не последнее предложение от США.