Умеров заявил, что прибыл в Стамбул для разблокировки процесса обменов

Сюжет
Военная операция на Украине
В ближайшие дни запланирован ряд встреч, в том числе в Турции, на которых будет обсуждаться возобновление обменов, заявил Умеров. Последний раз Россия и Украина обменялись пленными в начале октября
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Стамбул. По его словам, цель визита — разблокировать процесс обменов военнопленными между Украиной и Россией.

«На днях буду работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы разблокировать процесс обменов. Была договоренность — и нужно ее реализовать. Задача президента Украины четкая — украинцы должны быть возвращены домой из плена», — написал он в телеграм-канале.

По словам Умерова, в ближайшие дни у него запланирован ряд встреч, в том числе в Турции. «Вопрос именно об этом — возобновить обмены», — добавил он.

Россия и Украина обменялись телами погибших
Политика
Фото:RT / ТАСС

Рустем Умеров был членом украинской делегации на переговорах с Россией в 2022 году и возглавлял ее в 2025 году на двух раундах переговоров в Стамбуле: 16 мая и 2 июня. В конце июля президент Владимир Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО и поручил ему «активизировать переговорный трек». После этого состоялся еще один раунд переговоров Украины и России. На встрече в Стамбуле 23 июля Умеров вновь возглавлял украинскую делегацию, а главой российской переговорной группы, как и прежде, был Владимир Мединский.

Результатом всех трех встреч стали договоренности об обмене военнопленными и телами погибших. Последний раз Россия и Украина обменялись взятыми в плен военными 2 октября. Тогда с подконтрольных Украине территорий были возвращены 185 российских военнослужащих, взамен украинской стороне также были переданы 185 военнопленных.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу с Украиной. Однако, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, продолжению переговоров по урегулированию препятствует позиция украинской стороны. Москва, в частности, предложила создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Однако Киев так и не ответил на эту инициативу, рассказал Песков в сентябре.

Милена Костерева
Рустем Умеров Украина Россия обмен пленными

