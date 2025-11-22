 Перейти к основному контенту
Трамп призвал Зеленского принять план или бороться изо всех небольших сил

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: John McDonnell / Getty Images)

Если украинский президент Владимир Зеленский не согласится на сделку, он может продолжать «сражаться изо всех небольших сил», заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам, его слова приводит Telegraph.

На вопрос: «Это ваше окончательное предложение Украине?», Трамп ответил отрицательно. Он отметил, что хочет добиться мира, что «должно было произойти уже давно».

Глава Белого накануне в эфире Fox Radio назвал 27 ноября, на которое выпадает День благодарения, «подходящим сроком», чтобы Украина согласилась на мирный план.

«Ему (Зеленскому. — РБК) он (план США. — РБК) должен понравиться, а если ему не понравится, то, знаете ли, им следует просто продолжать бороться, я полагаю», — заявил он позднее. Американский лидер считает, что у Зеленского «нет карт на руках» и что ему принять сделку.

В противном случае, по данным Reuters и Washington Post, США пригрозили прекратить поставки оружия и передачу разведданных украинским военным.

Материал дополняется

