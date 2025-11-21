«Без взаимной любви». Что зарубежные СМИ пишут о мирном плане Трампа

Опубликованные детали плана США вызовут критику на Украине, но страна в крайне уязвимом положении и «никто не осмелился открыто критиковать США». Как зарубежные СМИ оценили мирный план Дональда Трампа — в обзоре РБК

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

India Today (Индия)

Активизация американских дипломатических усилий происходит на фоне усугубляющейся для Украины ситуации на фронте. Российские войска ведут наступление на Покровск, что может стать первым за последние почти два года захватом крупного города. Параллельно Россия нарастила удары по объектам критической инфраструктуры, что привело к человеческим жертвам и массовым веерным отключениям электроэнергии с наступлением холодов.

Усугубляют давление на Зеленского фронт и внутриполитическая ситуация: недавний коррупционный скандал, закончившийся отставкой двух министров, подстегнул требования оппозиции о проведении масштабных правительственных реформ и обеспечении подотчетности власти.

<...>

Пока Вашингтон активизирует свои дипломатические усилия, план из 28 пунктов уже спровоцировал трения с Европой и привнес новый элемент неопределенности в военную стратегию Киева, подчеркивая, насколько тернистым остается путь к любому мирному урегулированию.

CNN (США)

Некоторые из предлагаемых положений, вероятно, вызовут критику со стороны Украины и ее сторонников, поскольку потребуют значительных территориальных уступок. Два региона, составляющих Донбасс — Луганская и Донецкая области, — до сих частично контролируются Украиной. Данное предложение перекликается с мирными инициативами, обсуждавшимися на переговорах в Стамбуле в первые недели войны в 2022 году, и повторяет некоторые из более широких геополитических требований Москвы, касающихся вооруженных сил и внешнеполитической ориентации Украины.

CNBC (США)

Согласится ли Украина на такие уступки ради прекращения войны, остается крайне неясным — скорее всего, она окажет сопротивление. Однако Киев находится в уязвимом положении из-за своей зависимости от военной помощи США и, несмотря на сохраняющуюся твердую поддержку европейских союзников, военная и финансовая помощь сейчас поступает медленнее.

Neue Zürcher Zeitung (Швейцария)

Новый мирный план США не находит взаимной любви. Для Украины этот план равносилен капитуляции. В Брюсселе многие также возмущены требуемыми уступками [от Киева].

<…>

В очередной раз европейцы обречены следить за развитием событий только со стороны. Несколько министров иностранных дел стран блока прямо признали, что не знали о переговорах между США и Россией, и практически все ясно дали понять, что мирное решение должно быть достигнуто только при участии Украины и ЕС.

Однако никто не осмелился открыто критиковать США. Никто не хочет устраивать беспорядок с американцами, от которых [многое] сильно зависит с точки зрения политики безопасности. Разные представители [Европы] подчеркнули, что приветствуют усилия американцев.

Süddeutsche Zeitung (Германия)

Пока не ясно, какое значение будет иметь этот мирный план в дипломатическом измерении. Ясно, что обсуждения вокруг урегулирования происходят в очень неприятное время для президента Зеленского.

<...>

На фронте нехватка солдат становится все заметнее, решение этой проблемы в военной сфере не предвидится. Раздаются голоса украинских военных, предупреждающих о крахе. Российские войска также добиваются прогресса в Сиверске на востоке. На юге ситуация также чрезвычайно неустойчивая. Параллельно внутри страны Зеленский ослаблен из-за масштабного коррупционного скандала в энергетическом секторе.

Le Monde (Франция)

После того как был обнародован новый мирный план США, европейцы твердо заявили о своих «красных линиях» — они выступают против «капитуляции» Киева. Европа не может отказаться от Украины, потому что речь идет и о ее безопасности. «Если Украина падет, риски для Европы увеличатся, чего мы точно не можем принять или допустить», — заявил на встрече в Брюсселе глава МИД Италии Антонио Таяни.

Несколько европейских дипломатов заявили, что с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом Россия заявляет о своей готовности вести переговоры о мире каждый раз, когда ощущает, что находится в плохом положении. На этот раз Москва говорит об этих переговорах, когда начинают применяться новые санкции США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти». В октябре такое происходило перед поездкой Владимира Зеленского в Вашингтон с целью получить ракеты Tomahawk. «Это дежавю», — замечает глава евродипломатии Кая Каллас. В связи с этим ЕС сосредоточится на обсуждении санкций против российского теневого флота, который позволяет Москве экспортировать свою нефть.

Rzeczpospolita (Польша)

План исключает возможность расширения НАТО на восток и размещения войск НАТО на Украине. В то же время Украина получает гарантии безопасности, которые американские чиновники интерпретируют как «великую победу Зеленского».

<…>

Есть пункты, которые касаются и Польши. США подтверждают, что целенаправленное вооруженное нападение России, совершенное путем пересечения согласованной линии прекращения огня на территории Украины, будет рассматриваться как атака, угрожающая миру и безопасности трансатлантического сообщества. В этом случае президент США после незамедлительных консультаций с Украиной, НАТО и европейскими партнерами примет решение о мерах. В том числе возможно применение военной силы.

Страны — члены НАТО, включая Францию, Великобританию, Германию, Польшу и Финляндию, при этом признают, что безопасность Украины служит неотъемлемой частью европейской безопасности, и обязуются действовать вместе с США в ответ на любое нарушение перемирия.

Turkish Post (Турция)

Несмотря на то что план заявлен как «мирный», его содержание фактически лишает Украину права самостоятельно определять свою судьбу. По мнению экспертов, главная проблема заключается в том, что этот план стал предметом торга между Вашингтоном и Москвой, осуществляемого без участия и воли киевского руководства.

<...>

Пока последствия войны на Украине усугубляются, появление этого проекта означает для президента Зеленского новый кризис. В период, когда армия истощена, а экономическая поддержка сокращается, зависимость Украины от Запада лишь возросла. Однако данный план игнорирует все те «красные линии», что Киев отстаивал на протяжении всей войны. Проект, который в украинском обществе критикуют как «мирный план, упаковывающий капитуляцию», ставит администрацию Зеленского в сложное положение как во внутренней политике, так и на международной арене.