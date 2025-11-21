 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский заявил о сложном выборе Украины из-за мирного плана США

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Киев должен принять 28 пунктов плана США и потерять достоинство или утратить ключевого партнера и столкнуться с тяжелой зимой, заявил Зеленский. Он пообещал, что достоинство и свобода будут учтены в мирном соглашении
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина может оказаться перед очень сложным выбором в связи с разработкой США мирного плана, заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу.

«Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера, либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски», — предупредил он.

Европейские лидеры отвергли ключевые условия мирного плана по Украине
Политика
Киев, Украина

Достоинство и свобода украинцев останутся в мирном плане, над которым Украина работает вместе с США по завершению вооруженного конфликта с Россией, отметил Зеленский. «Потому что именно на этом базируется все остальное. Наш суверенитет, наша независимость, наша земля, наши люди и украинское будущее. Мы будем и должны делать все, чтобы в результате произошло окончание войны. И не случилось окончания Украины», — объяснил он.

Президент Украины призвал общество объединиться: «Надо собраться, прийти в себя, прекратить срач, прекратить политические игры. Государство должно работать, парламент воюющей страны должен работать едино, правительство воюющей страны должно работать эффективно».

Зеленский пообещал, что будет соблюдать Конституцию Украины (прежде он объяснял нормами Основного закона невозможность отказа от территорий для урегулирования).

Как выглядит предложенный США план и почему он вызвал разногласия
Политика
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

По сведениям Reuters, США угрожают властям Украины прекратить поставки оружия и разведданных, если рамочное соглашение по урегулированию конфликта не будет подписано через шесть дней, к 27 ноября. Затем документ передадут на согласование Москве; американская сторона стремится завершить согласование документа к началу декабря, пишет Financial Times. По данным CNN, Белый дом намеревается добиться сделки до конца года.

Текст мирного плана опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, его подлинность позднее подтвердил Белый дом. План состоит из 28 пунктов, согласно которым, Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими территориями, а Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, «что означает де-факто признание по линии соприкосновения». Украина не вступит в НАТО, в стране в течение 100 дней пройдут выборы, взамен страна получит надежные гарантии безопасности. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику. Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке», — сказано в американской инициативе.

«Этот план был разработан с учетом реалий ситуации <...>, чтобы найти наилучший сценарий, в котором выигрывают обе стороны и получают больше, чем вынуждены отдать», — заявила представитель администрации Кэролайн Левитт.

Украинские власти намерены требовать существенных изменений плана, выяснила FT.

 Американский мирный план по Украине в Кремле не собираются обсуждать с громкими публичными заявлениями, его официально не получали, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
