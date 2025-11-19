Министр армии США прибыл в Киев

Дэниел Дрисколл (Фото: Ron Sachs / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Министр армии США Дэниел Дрисколл прибыл в Киев, где встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и обсудит с ним возможное возобновление мирных переговоров с Россией, передает ABC.

«Дрисколл и его команда прибыли сегодня утром в Киев по поручению администрации с миссией по установлению фактов, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами и обсудить усилия по прекращению войны», — заявил журналистам представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США полковник Дэйв Батлер.

Неназванный американский чиновник заявил телеканалу, что есть вероятность последующей встречи министра с представителями России. Ранее об этом также сообщила WSJ.

Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома сообщило о возможном согласовании рамочного соглашения о прекращении конфликта всеми сторонами уже на этой неделе. По данным издания, Украина и Европа не участвуют в подготовке параметров урегулирования, Киев будет поставлен перед фактом. В Белом доме ожидает, что Украина на фоне продвижения российских войск и коррупционного скандала будет вынуждена принять условия, а европейские страны «не важны», сказал собеседник. По его словам, главное, чтобы сделку приняла украинская сторона. В Белом доме считают готовящееся соглашение «разумным».

В МИД РБК заявили, что если бы у США появились предложения, то о них бы сообщили по установленным для этого каналам, пока же российская сторона «ничего подобного не получала» от Госдепартамента США.

По информации Axios, Россия и США тайно работают над новым мирным планом из 28 пунктов. В них идет речь о мире на Украине, гарантиях безопасности, безопасности в Европе и будущих отношениях Вашингтона с Москвой и Киевом. Как отмечает издание, неясно, как в этом документе отражены территориальные вопросы.

Разработкой плана занимается спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, концепцию он обсуждал со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, пишет Axios. «Мы чувствуем, что позиция России действительно услышана», — сказал Дмитриев в интервью изданию.

Материал дополняется