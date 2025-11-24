 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Economist написал, что Рубио поменял итоги «зловещей» встречи США и Киева

Сюжет
Военная операция на Украине
США требовали от Украины согласовать мирную сделку к 27 ноября под угрозой лишения поставок оружия, однако после вмешательства Марко Рубио дедлайн удалось отсрочить. Теперь подписание связывают с визитом Зеленского в Вашингтон
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Mandel Ngan / Reuters)

Переговоры США и Украины в Женеве, состоявшиеся для обсуждения мирного плана, разительно отличались от «зловещей встречи в Киеве» тремя днями ранее, пишет The Economist.

Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио. По итогам переговоров он назвал документ «незавершенной работой», поскольку любое соглашение должно быть одобрено президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским. Прежде США называли День благодарения, празднуемый 27 ноября, крайним сроком для согласования сделки с украинской стороны под угрозой потери американской помощи, однако теперь дедлайн был сдвинут, «по крайней мере на данный момент», делает вывод издание.

The Economist проводит параллели с февральской встречей Зеленского и Трампа в Белом доме, завершившейся скандалом и резким охлаждением отношений между странами. Как напоминает издание, вице-президент США Джей Ди Вэнс «снова стал силой, стремящейся подорвать отношения между Америкой и Украиной, на этот раз он выдвинул явно пророссийский план». Именно Вэнс позвонил Зеленскому для изложения условий, а его друг по колледжу мистер Дрисколл лично передал послание».

The Telegraph сравнил планы ЕС и США по миру на Украине
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

Марко Рубио тогда и сейчас приложил все усилия, чтобы вернуть ситуацию в нужное русло, договорившись с Украиной, отмечает The Economist. Как пишет издание, он позвонил встревоженным сенаторам из самолета и заверил их, что план был составлен в России, но через несколько часов изменил позицию и начал настаивать на американском происхождении документа.

Первоначальную позицию Рубио раскрыл журналистам сенатор Майк Раундс (республиканец от Южной Дакоты). По словам конгрессмена, Рубио заявил, что план был российским предложением, а не инициативой США. «Он ясно дал нам понять, что мы являемся получателями предложения, переданного одному из наших представителей. Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план», — сказал Раундс. С аналогичным утверждением выступил сенатор Ангус Кинг, заявивший, что план является, «по сути, списком пожеланий россиян».

Телефонный разговор был инициирован по просьбе сенаторов после критики со стороны мировых лидеров в адрес плана. Рубио сообщил им, что российская сторона передала план спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, а Вашингтон, выступив в роли посредника, передал его Киеву, утверждают сенаторы.

«Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается в качестве прочной основы для продолжающихся переговоров. Оно основано на предложениях российской стороны. Но оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины», — написал позднее Рубио в X. Представитель Госдепартамента Томми Пиготт назвал утверждения сенаторов «явно ложными».

Российский президент Владимир Путин не исключил, что американский план «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования», но отметил, что текст не обсуждался с Россией предметно. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что инициативу необходимо доработать.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Марко Рубио США Госдепартамент США мирный план
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
