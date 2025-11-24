Economist написал, что Рубио поменял итоги «зловещей» встречи США и Киева
Переговоры США и Украины в Женеве, состоявшиеся для обсуждения мирного плана, разительно отличались от «зловещей встречи в Киеве» тремя днями ранее, пишет The Economist.
Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио. По итогам переговоров он назвал документ «незавершенной работой», поскольку любое соглашение должно быть одобрено президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским. Прежде США называли День благодарения, празднуемый 27 ноября, крайним сроком для согласования сделки с украинской стороны под угрозой потери американской помощи, однако теперь дедлайн был сдвинут, «по крайней мере на данный момент», делает вывод издание.
The Economist проводит параллели с февральской встречей Зеленского и Трампа в Белом доме, завершившейся скандалом и резким охлаждением отношений между странами. Как напоминает издание, вице-президент США Джей Ди Вэнс «снова стал силой, стремящейся подорвать отношения между Америкой и Украиной, на этот раз он выдвинул явно пророссийский план». Именно Вэнс позвонил Зеленскому для изложения условий, а его друг по колледжу мистер Дрисколл лично передал послание».
Марко Рубио тогда и сейчас приложил все усилия, чтобы вернуть ситуацию в нужное русло, договорившись с Украиной, отмечает The Economist. Как пишет издание, он позвонил встревоженным сенаторам из самолета и заверил их, что план был составлен в России, но через несколько часов изменил позицию и начал настаивать на американском происхождении документа.
Первоначальную позицию Рубио раскрыл журналистам сенатор Майк Раундс (республиканец от Южной Дакоты). По словам конгрессмена, Рубио заявил, что план был российским предложением, а не инициативой США. «Он ясно дал нам понять, что мы являемся получателями предложения, переданного одному из наших представителей. Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план», — сказал Раундс. С аналогичным утверждением выступил сенатор Ангус Кинг, заявивший, что план является, «по сути, списком пожеланий россиян».
Телефонный разговор был инициирован по просьбе сенаторов после критики со стороны мировых лидеров в адрес плана. Рубио сообщил им, что российская сторона передала план спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, а Вашингтон, выступив в роли посредника, передал его Киеву, утверждают сенаторы.
«Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается в качестве прочной основы для продолжающихся переговоров. Оно основано на предложениях российской стороны. Но оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины», — написал позднее Рубио в X. Представитель Госдепартамента Томми Пиготт назвал утверждения сенаторов «явно ложными».
Российский президент Владимир Путин не исключил, что американский план «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования», но отметил, что текст не обсуждался с Россией предметно. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что инициативу необходимо доработать.
