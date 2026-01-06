Главное о суде над Мадуро и передаче власти в Венесуэле

«Царица» на смену президента Венесуэлы и суд над Мадуро в США. Главное

Мадуро и его жена предстали перед судом в Нью-Йорке и заявили о невиновности в «наркотерроризме». Президента Венесуэлы обязали явиться на слушание 17 марта. Главное об операции США — в материале РБК

Фото: Matias Delacroix / AP / ТАСС

Хронология событий

Первые сообщения о взрывах в Каракасе и других частях страны появились в 1:50 по местному времени (8:50 мск) 3 января, их было как минимум семь, в небе появились низколетящие самолеты, а также вертолеты CH-47, стоящие на вооружении армии США. Bloomberg со ссылкой на очевидцев сообщал о выстрелах в нескольких районах столицы.

В Каракасе частично пропало электричество после взрывов, в том числе в южной части города, где находится крупная военная база «Форт-Тиуна». Местное издание Efecto Cocuyo писало о взрывах на ней и столбах дыма над районом Ла-Карлоте, где расположена штаб-квартира Министерства обороны Венесуэлы и командования армии, а также авиабаза «Генералиссимо де Миранда» и военный аэропорт.

На улицах Каракаса недалеко от президентского дворца Мирафлорес выведена бронетехника.

Трамп действительно отдал приказ нанести удары по объектам на территории Венесуэлы, в том числе военным, сообщал источник CBS. По его словам, обсуждалась возможность проведения этой операции еще в конце декабря, однако более приоритетной задачей сочли авиаудары по объектам «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) в Нигерии. 2 января, накануне ударов, по данным The New York Times, Трамп провел совещание по вопросам национальной безопасности в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Разрешение на захват Мадуро он дал несколько дней назад, утверждает CNN.

Несколько часов официальные лица в США не комментировали удары, первым высказался Трамп. Ближе к утру (днем по Москве) он объявил в своей соцсети Truth Social, что США «успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле» и Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны. Операция получила название «Абсолютная решимость», она длилась 2 часа и 20 минут.

Мадуро захватили, когда он был в «крепости», сообщил Трамп. Президент Венесуэлы находился дома на военной базе, уточнял Associated Press лидер правящей партии Венесуэлы Нахум Фернандес. По данным источников CNN, Мадуро и его жену задержали, когда они спали у себя в комнате.

Супругов вертолетом отправили на десантный корабль Iwo Jima, их доставят в Нью-Йорк, указал президент США.

Мадуро и Флорес предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. «Вскоре они в полной мере столкнутся с гневом американского правосудия на американской земле в американском суде», — сообщила генпрокурор США Памела Бонди.

США воюют не с Венесуэлой, а с наркоторговцами, заявил госсекретарь Марко Рубио. «Это не было вторжением. Мы не оккупировали страну. Это был арест. Силовая операция правоохранительных органов. Он [Мадуро] был арестован в Венесуэле агентами ФБР, ему были зачитаны его права, затем его вывезли из страны», — сказал он.

Операция США должна была состояться на несколько дней раньше, ее отложили из-за непогоды, сообщил Трамп. По его словам, несколько американских военных ранены, но погибших среди них нет. Он не исключил новых ударов по Венесуэле.

Бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что план свержения Мадуро рассматривался еще в 2018–2019 годах. По словам Болтона, в 2025 году операцию провели благодаря настойчивости госсекретаря США Марко Рубио. В свою очередь, агентство Bloomberg назвало Рубио человеком, который будет играть ключевую роль в управлении оставшейся без президента Венесуэлой.

Незадолго до проведения операции «Абсолютная решимость» власти США предлагали Мадуро отправиться в почетное изгнание в Турцию, писала газета The New York Times со ссылкой на близкие к переговорам источники.

Мадуро больше не президент, а лидер оппозиции лауреат Нобелевской премии Мария Корина Мачадо не способна возглавить страну, США возьмут на себя управление Венесуэлой, пока не будет достигнут надлежащий переход власти, сообщил Трамп на пресс-конференции вечером 3 января. По его словам, в восстановлении республики будут участвовать американские нефтяные компании.

До начала операции по захвату Мадуро администрация президента США предложила американским нефтяным компаниям подготовиться к возвращению в эту страну, сообщает издание Politico. По его данным, руководство нефтегазовых компаний предупредили, что если те хотят получить компенсации за ранее потерянные в Венесуэле активы, то должны вернуться в страну и вложить крупные средства в восстановление пришедшей в упадок нефтедобывающей отрасли.

После операции США в Каракасе «все в норме», рассказал РБК депутат национальной ассамблеи от штата Сулия Хуан Ромеро. Корреспондент CNN также сообщала, что спустя два часа после ударов в городе тихо, об этом же РБК сказал местный житель. В то же время Bloomberg писал, что в столице и других городах появились очереди за товарами первой необходимости.

Согласно Конституции Венесуэлы, обязанности по управлению страной перешли к вице-президенту Делси Родригес. Она призвала Вашингтон доказать, что Мадуро жив.

Самолет с Мадуро приземлился в Нью-Йорке ночью 4 января. Вскоре политика доставили в следственный изолятор в Бруклине.

Сотни человек вышли к Белому дому в знак протеста против операции США в Венесуэле.

Крупные авиакомпании отменили сотни рейсов по Карибскому региону и предупредили пассажиров, что сбои могут продолжаться еще несколько дней.

По данным Cubadebate, в результате атаки США погибли 32 кубинца, выполнявших задачи по запросу венесуэльской стороны. Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил двухдневный национальный траур, он продлится с 6:00 5 января до полуночи 6 января.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес обвинил США в убийстве охранников Мадуро при захвате его резиденции.

Власти США не исключили аналогичных сценариев для Кубы и Колумбии.

Реакция на удары и захват Мадуро

Венесуэла выражает «самое решительное осуждение» с целью добиться реакции международного сообщества на нарушение американским правительством Устава ООН и международного права, заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. Он также объявил о «масштабном развертывании вооружений» в ответ на действия Штатов и планах республики «сопротивляться».

Родригес после требования Трампа «делать то, что хотят США» заявила, что Венесуэла не станет ничьей колонией. Единственный законный венесуэльский президент — Мадуро, сказала она.

Операция США создает «опасный прецедент» и может иметь тревожные последствия для всего региона, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Удары США «вызывают глубокую озабоченность и осуждение». «Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны», заявил МИД России. Москва потребовала от Вашингтона освободить Мадуро и его жену. Посольство в Каракасе не получило повреждений при ударах, сообщили в МИДе. Организованных туристов из России в Венесуэле сейчас нет, рассказали РБК в Российском союзе туриндустрии.

«ЕС внимательно следит за ситуацией в Венесуэле. ЕС неоднократно заявлял, что господину Мадуро не хватает легитимности, и выступал за мирный переходный период», — заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Ее заявление не поддержала Венгрия.

Евросоюз «поддерживает народ Венесуэлы и выступает за мирный и демократический переход», но любые действия «должны уважать международное право и Устав ООН», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Правительство Колумбии осуждает акт агрессии против суверенитета Венесуэлы и Латинской Америки, заявил президент Колумбии Густаво Петро. По данным источника CNN, Богота не знала об операции США, но была в курсе планов захватить Мадуро.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также категорически осудил «акт американской агрессии против Венесуэлы»,

«Свобода продвигается вперед» и «да здравствует свобода, черт возьми!» — заявил президент Аргентины Хавьер Милей.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа также приветствовал события в Венесуэле: «Всем наркоторговцам-чавистам: ваше время придет. Ваша структура полностью рухнет на всем континенте».

Правительство Мексики «решительно осуждает» нападение США, сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум.

«Венесуэльский кризис должен быть разрешен путем диалога и при поддержке многостороннего сотрудничества, а не путем насилия или иностранного вмешательства», — подчеркнул президент Чили Габриэль Борич.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал военную операцию США в Венесуэле нарушением международного права. «Никакое прочное политическое решение не может быть навязано извне, суверенные народы сами решают свое будущее», — сказал он.

Президент Сербии Александр Вучич связал атаку США на Венесуэлу с окончанием работы международного правового порядка и Устава ООН.

Как США наращивали военное присутствие вблизи Венесуэлы

Перед Новым годом США последовательно наращивали военное присутствие вблизи берегов Венесуэлы. В ночь на 17 ноября в Карибское море вошла авианосная ударная группа США во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford. В официальном заявлении Пентагона сообщается, что на борту авианосца находятся 4 тыс. человек и десятки единиц тактической авиации.

12 ноября высокопоставленные военные чиновники представили Трампу обновленные сценарии боевой операции в Венесуэле, включая возможные удары по наземным целям, выяснил телеканал CBS. А 13 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное копье»). За несколько часов до этого он собственноручно прикрутил к зданию Пентагона бронзовую табличку с новым названием ведомства — «Министерство войны».

24 ноября Соединенные Штаты официально внесли венесуэльский «Картель солнц» (Cartel de los Soles; сам факт его существования является спорным) в перечень террористических организаций. По утверждениям Вашингтона, наркокартелем руководят сам президент Николас Мадуро и его окружение, в том числе представители Вооруженных сил Боливарианской Республики. По словам Хегсета, признание картеля террористической организацией «открывает перед Соединенными Штатами ряд новых возможностей», а Трамп отметил, что этот шаг позволит армии США нанести удары по различным объектам и коммуникациям в Венесуэле.

29 ноября Трамп объявил о «полном закрытии» воздушного пространства Венесуэлы, но, несмотря на это, уже в начале декабря США возобновили депортационные рейсы в Каракас. 10 декабря Дональд Трамп объявил, что американские силы задержали крупнотоннажный танкер с нефтью у побережья Венесуэлы. По данным СМИ, речь шла о судне Skipper, которое еще в 2022 году было внесено США в санкционные списки за участие в контрабанде иранской нефти.

17 декабря Трамп уже официально объявил морскую нефтяную блокаду Венесуэле. Как объяснил американский лидер в Truth Social, причиной послужила «кража американских активов, терроризм, контрабанда наркотиков и торговля людьми» венесуэльскими властями, средства от которых они используют для своих противоправных действий. В конце декабря США задержали второй венесуэльский танкер — Centuries, а затем начали преследование шедшего под панамским флагом Bella 1. Позже стало известно, что Bella 1 был переименован и внесен в Российский морской регистр судоходства. Газета The New York Times пишет со ссылкой на источники, что правительство России направило дипломатическую ноту США с требованием прекратить преследование танкера.

Всего с августа, согласно данным Reuters, США направили в регион 13 боевых кораблей. К началу ноября, до прибытия группировки USS Gerald R. Ford, их число сократилось до восьми, не считая вспомогательных судов. Кроме того, ВС США начали модернизацию ранее заброшенной военно-морской базы времен холодной войны в Пуэрто-Рико; согласно спутниковым снимкам, полученным Reuters, там уже размещена боевая авиация. С сентября вблизи берегов Венесуэлы также были замечены стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-52, а также разведывательные самолеты P-8A Poseidon.

Пилоты истребителей, размещенных на авианосце USS Gerald R. Ford, изучили систему противовоздушной обороны Венесуэлы, сообщает The Washington Post. Кроме того, по данным газеты, военное командование рассматривает возможность развертывания в регионе элитного спецподразделения армии США «Дельта», которое в предыдущие десятилетия проводило операции по захвату и ликвидации террористов и других целей на Ближнем Востоке.

По данным CNN, с прибытием авианосца Ford общая численность американских военных вблизи Венесуэлы достигла 15 тыс. человек. Это крупнейшая группировка американских войск в регионе за несколько десятилетий — по одним оценкам, со времен вторжения США в Панаму в 1989 году, по другим — со времен Карибского кризиса 1962 года. Эксперты Института ответственного государственного управления Квинси отмечали, что подобная концентрация сил выходит далеко за рамки обычных антинаркотических операций.

Напряженность в Карибском регионе резко возросла осенью 2025 года, после серии ракетных ударов США по судам, которые, по утверждению администрации Трампа, использовались наркокартелями для контрабанды. С начала сентября было проведено по меньшей мере 35 подобных операций в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана, в результате погибли не менее 115 человек. По крайней мере двое из них были убиты в результате повторных ударов, осуществленных согласно приказу главы Пентагона «убивать всех».

Трамп назвал эти действия «войной» с наркокартелями, которые его администрация приравняла к террористическим организациям еще в феврале. Эксперты ООН охарактеризовали подобные операции как внесудебные казни. В августе США увеличили награду за информацию, которая может привести к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, до $50 млн, а в октябре Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Боливарианской Республике.

Чем может ответить Венесуэла

Еще 22 декабря Мадуро направил письмо главам государств Латинской Америки и Карибского бассейна, а также всем странам — членам ООН. В нем венесуэльский лидер подтвердил стремление своей страны к миру, но вместе с тем указал на готовность защищать свой суверенитет и территориальную целостность «в соответствии с законом». По словам Мадуро, Венесуэла не совершала никаких действий, которые оправдывали бы военное давление со стороны США.

В конце сентября Мадуро подписал указ, который давал ему и армии расширенные полномочия в случае «военной угрозы», касающиеся вопросов мобилизации и контроля над критической инфраструктурой. В середине октября Каракас принял также решение о переброске войск на Карибское побережье. Мадуро заявил, что будет мобилизовано около 1 млн ополченцев.

В середине ноября венесуэльский лидер распорядился начать крупномасштабные военные учения с целью защиты воздушного пространства страны «от потенциальной иностранной агрессии». К учениям привлекли 200 тыс. военных, а также ополченцев, полицию и лидеров общин, связанных с правительством. «Если мы как республика, как народ вступим в вооруженную борьбу за защиту священного наследия освободителей, мы будет готовы победить», — сказал Мадуро.

Параллельно с подготовкой к возможному военному противостоянию власти Венесуэлы и США вели переговоры. 1 декабря Трамп рассказал о личном телефонном разговоре с Мадуро, который, по его словам, прошел ни хорошо, ни плохо. Miami Herald писала, что республиканец в ходе звонка потребовал от венесуэльского лидера покинуть страну вместе со своими сторонниками. Собеседники издания сообщили, что переговоры быстро зашли в тупик на фоне сильно расходящихся позиций Каракаса и Вашингтона. Позже общение с Трампом подтвердил сам Мадуро, отметив, что разговор был «теплым и уважительным». Кроме того, венесуэльский лидер добавил, что готов и к дальнейшим контактам с американцем.

По информации американских СМИ, ранее венесуэльские власти предлагали США сделку. По данным источников The Atlantic, Мадуро даже выражал готовность уйти в отставку, если американцы гарантируют ему амнистию, снимут вознаграждение за его поимку и обеспечат комфортное изгнание. Позже эту информацию подтвердила The New York Times (NYT), однако, по информации издания, Мадуро соглашался не на немедленный уход в отставку, а в течение двух-трехлетнего переходного периода.

На фоне продолжающейся эскалации в Карибском море и участившихся инцидентов с танкерами Мадуро также активизировал переговоры со своими международными союзниками. 11 декабря состоялся его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер выразил солидарность с венесуэльским народом и «подтвердил поддержку курса правительства Мадуро, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления». Кроме того, как отмечается в сообщении Кремля, лидеры обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений «в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве». Этот договор предполагает развитие сотрудничества двух стран в гуманитарной, финансовой и энергетической сферах. Согласно ст. 14 договора стороны намерены также совершенствовать связи в сфере обороны — «в областях, представляющих взаимный интерес, рассматривая их в качестве важной составляющей поддержания региональной и глобальной безопасности».

Еще в ноябре The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы администрации США также сообщила, что Мадуро обращался к России, Ирану и Китаю с просьбой о военной помощи в связи с наращиванием американских сил в Карибском регионе. В частности, Каракас запросил у Москвы содействия в укреплении противовоздушной обороны, в том числе посредством ремонта нескольких самолетов Су-20МК2, которые ранее Венесуэла закупила у России.

Венесуэла приобрела у России порядка 24 самолетов Су-30МК2 еще в 2006 году; сумма сделки оценивалась приблизительно в $2,2 млрд. Техника была поставлена через два года. 23 октября Мадуро заявил, что страна развернула тысячи российских переносных зенитных ракетных комплексов на стратегически важных участках ПВО. «Все вооруженные силы мира знают мощь «Иглы-С», а у Венесуэлы их более 5 тыс.», — добавил он, выступая в эфире Государственного венесуэльского телевидения (Venezolana de Televisión, VTV).

Вместе с тем директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил в середине декабря, отвечая на вопрос РБК о готовности предоставить военную поддержку Каракасу, что Россия оказывает всю необходимую политическую помощь. «Мы считаем, что здравомыслие должно победить и будет найден логичный, правильный выход из той ситуации, которая сложилась сейчас в южной части Карибского моря», — добавил дипломат.