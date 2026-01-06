 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военные США захватили Мадуро
0

МИД России оценил вступление в должность нового лидера Венесуэлы

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Делси Родригес
Делси Родригес (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

МИД России приветствует приведение к присяге уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес и желает ей успехов, сообщила пресс-служба ведомства.

«Данный шаг демонстрирует решимость боливарианского правительства обеспечить единство и сохранить выстроенную в соответствии с национальным законодательством вертикаль власти, купировать риски конституционного кризиса и создать необходимые условия для дальнейшего мирного и стабильного развития Венесуэлы перед лицом вопиющих неоколониальных угроз и вооруженной агрессии извне», — сказано в сообщении.

МИД выразил готовность продолжить оказание помощи Венесуэле, потребовал обеспечить возможность республики самостоятельно «определять свою судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства извне» и призвал к диалогу.

«Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Суверенное развитие стран региона должно быть гарантировано», — добавило министерство.

Что будет с Венесуэлой после захвата Мадуро властями США
Политика
Николас Мадуро

Материал дополняется.

Персоны
Делси Родригес Венесуэла МИД
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
