МИД России оценил вступление в должность нового лидера Венесуэлы
МИД России приветствует приведение к присяге уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес и желает ей успехов, сообщила пресс-служба ведомства.
«Данный шаг демонстрирует решимость боливарианского правительства обеспечить единство и сохранить выстроенную в соответствии с национальным законодательством вертикаль власти, купировать риски конституционного кризиса и создать необходимые условия для дальнейшего мирного и стабильного развития Венесуэлы перед лицом вопиющих неоколониальных угроз и вооруженной агрессии извне», — сказано в сообщении.
МИД выразил готовность продолжить оказание помощи Венесуэле, потребовал обеспечить возможность республики самостоятельно «определять свою судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства извне» и призвал к диалогу.
«Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Суверенное развитие стран региона должно быть гарантировано», — добавило министерство.
Материал дополняется.
