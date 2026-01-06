МИД России оценил вступление в должность нового лидера Венесуэлы

Делси Родригес (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

МИД России приветствует приведение к присяге уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес и желает ей успехов, сообщила пресс-служба ведомства.

«Данный шаг демонстрирует решимость боливарианского правительства обеспечить единство и сохранить выстроенную в соответствии с национальным законодательством вертикаль власти, купировать риски конституционного кризиса и создать необходимые условия для дальнейшего мирного и стабильного развития Венесуэлы перед лицом вопиющих неоколониальных угроз и вооруженной агрессии извне», — сказано в сообщении.

МИД выразил готовность продолжить оказание помощи Венесуэле, потребовал обеспечить возможность республики самостоятельно «определять свою судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства извне» и призвал к диалогу.

«Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Суверенное развитие стран региона должно быть гарантировано», — добавило министерство.

Материал дополняется.