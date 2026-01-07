 Перейти к основному контенту
Госпереворот в Венесуэле⁠,
0

Трамп объявил, что Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти

Сюжет
Госпереворот в Венесуэле

Временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей нефти, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я рад объявить, что Временные Власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам Америки от 30 до 50 МИЛЛИОНОВ баррелей высококачественной, санкционированной нефти», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, ее продадут по рыночной цене, а средства президент будет контролировать самостоятельно, чтобы «гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».

«Я поручил министру энергетики Крису Райт выполнить этот план немедленно. Нефть будет доставлена на склады судами и напрямую разгружена на территории Соединенных Штатов», — добавил американский лидер.

Генпрокурор Венесуэлы напомнил США о президентском иммунитете Мадуро
Политика
Тарек Сааб (в центре)

Материал дополняется

