Военные США захватили Мадуро⁠,
0

CNN сообщил о затишье в Каракасе после ударов США и захвата Мадуро

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
В Каракасе тихо после ударов США, госканалы повторяют сообщение с призывами соблюдать спокойствие, передает CNN. Bloomberg сообщает об очередях за товарами первой необходимости. В столице спокойно, подтвердил РБК местный житель
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

В Каракасе спустя несколько часов после того, как США нанесли ракетные удары по Венесуэле, спокойная обстановка и тишина, передает корреспондент CNN Мэри Мена. Трамп 3 декабря сообщил о проведении в Венесуэле военной операции и захвате президента Николаса Мадуро.

«Мы слышали, как мимо пролетало много самолетов и вертолетов, но сейчас в городе по-прежнему тихо в течение последних двух часов», — отмечает журналистка.

По ее словам, люди не выходят на улицы, а государственные телеканалы повторяют сообщение Министерства обороны республики о развертывании военных по всей стране и с призывом сохранять спокойствие.

США ударили по Венесуэле и захватили Мадуро. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

Житель Каракаса Али Хосе в разговоре с РБК подтвердил, что в городе сейчас спокойная обстановка. «Это была стратегическая бомбардировка военных объектов», — выразил мнение Хосе. «Все очень спокойно. Более того, там, где я нахожусь, не было никого на улицах, кто пытался сбежать из города», — добавил он.

В то же время Bloomberg со ссылкой на сообщение пользователей в соцсетях передает, что у продуктовых магазинов и аптек в Каракасе и по всей Венесуэле образовались длинные очереди за товарами первой необходимости.

Трамп обвинял венесуэльские власти в сотрудничестве с наркоторговцами и требовал от президента Николаса Мадуро уйти в отставку. США в последние недели наносили удары в Карибском море по судам, которые, по мнению Вашингтона, перевозили наркотики. Ночью 3 января американские военные вторглись в Венесуэлу и, по словам Трампа, захватили и вывезли Мадуро. Последнего в США обвиняют в «наркотерроризме».

Каракас обвинил Вашингтон в военной агрессии, действия США также осудила Россия. В республике объявили чрезвычайное положение, вице-президент Диосдадо Кабельо призвал граждан к спокойствию. Для обеспечения безопасности по всей стране развернули войска.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Венесуэла авиаудар Николас Мадуро США
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Материалы по теме
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Тренды-2026: на что делают ставку МСП Отрасли, 16:56
Президент Бразилии назвал атаку США на Венесуэлу «пересечением черты» Политика, 16:51
Коростелев и Непряева не прошли квалификацию спринта на «Тур де Ски» Спорт, 16:48
ABC узнал подробности операции по захвату Мадуро в Венесуэле Политика, 16:38
После захвата Мадуро власть в Венесуэле перешла к Делси Родригес Политика, 16:16
Зеленский предложил Шмыгалю пост первого вице-премьера Политика, 16:10
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Чемпиона UFC Илию Топурию вызвали в суд по делу о домашнем насилии Спорт, 15:56
США ударили по Венесуэле и захватили Мадуро. Главное Политика, 15:46
В Киеве началось заседание «коалиции желающих» Политика, 15:43
CNN сообщил о затишье в Каракасе после ударов США и захвата Мадуро Политика, 15:38
РСТ рассказал о ситуации с российскими туристами в Венесуэле Политика, 15:37
Генпрокурор США озвучила список обвинений против Мадуро Политика, 15:33
Колумбия перебросила дополнительные силы на границу с Венесуэлой Политика, 15:26