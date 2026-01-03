CNN сообщил о затишье в Каракасе после ударов США и захвата Мадуро
В Каракасе спустя несколько часов после того, как США нанесли ракетные удары по Венесуэле, спокойная обстановка и тишина, передает корреспондент CNN Мэри Мена. Трамп 3 декабря сообщил о проведении в Венесуэле военной операции и захвате президента Николаса Мадуро.
«Мы слышали, как мимо пролетало много самолетов и вертолетов, но сейчас в городе по-прежнему тихо в течение последних двух часов», — отмечает журналистка.
По ее словам, люди не выходят на улицы, а государственные телеканалы повторяют сообщение Министерства обороны республики о развертывании военных по всей стране и с призывом сохранять спокойствие.
Житель Каракаса Али Хосе в разговоре с РБК подтвердил, что в городе сейчас спокойная обстановка. «Это была стратегическая бомбардировка военных объектов», — выразил мнение Хосе. «Все очень спокойно. Более того, там, где я нахожусь, не было никого на улицах, кто пытался сбежать из города», — добавил он.
В то же время Bloomberg со ссылкой на сообщение пользователей в соцсетях передает, что у продуктовых магазинов и аптек в Каракасе и по всей Венесуэле образовались длинные очереди за товарами первой необходимости.
Трамп обвинял венесуэльские власти в сотрудничестве с наркоторговцами и требовал от президента Николаса Мадуро уйти в отставку. США в последние недели наносили удары в Карибском море по судам, которые, по мнению Вашингтона, перевозили наркотики. Ночью 3 января американские военные вторглись в Венесуэлу и, по словам Трампа, захватили и вывезли Мадуро. Последнего в США обвиняют в «наркотерроризме».
Каракас обвинил Вашингтон в военной агрессии, действия США также осудила Россия. В республике объявили чрезвычайное положение, вице-президент Диосдадо Кабельо призвал граждан к спокойствию. Для обеспечения безопасности по всей стране развернули войска.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах