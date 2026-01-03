CNN сообщил о затишье в Каракасе после ударов США и захвата Мадуро

В Каракасе тихо после ударов США, госканалы повторяют сообщение с призывами соблюдать спокойствие, передает CNN. Bloomberg сообщает об очередях за товарами первой необходимости. В столице спокойно, подтвердил РБК местный житель

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

В Каракасе спустя несколько часов после того, как США нанесли ракетные удары по Венесуэле, спокойная обстановка и тишина, передает корреспондент CNN Мэри Мена. Трамп 3 декабря сообщил о проведении в Венесуэле военной операции и захвате президента Николаса Мадуро.

«Мы слышали, как мимо пролетало много самолетов и вертолетов, но сейчас в городе по-прежнему тихо в течение последних двух часов», — отмечает журналистка.

По ее словам, люди не выходят на улицы, а государственные телеканалы повторяют сообщение Министерства обороны республики о развертывании военных по всей стране и с призывом сохранять спокойствие.

Житель Каракаса Али Хосе в разговоре с РБК подтвердил, что в городе сейчас спокойная обстановка. «Это была стратегическая бомбардировка военных объектов», — выразил мнение Хосе. «Все очень спокойно. Более того, там, где я нахожусь, не было никого на улицах, кто пытался сбежать из города», — добавил он.

В то же время Bloomberg со ссылкой на сообщение пользователей в соцсетях передает, что у продуктовых магазинов и аптек в Каракасе и по всей Венесуэле образовались длинные очереди за товарами первой необходимости.

Трамп обвинял венесуэльские власти в сотрудничестве с наркоторговцами и требовал от президента Николаса Мадуро уйти в отставку. США в последние недели наносили удары в Карибском море по судам, которые, по мнению Вашингтона, перевозили наркотики. Ночью 3 января американские военные вторглись в Венесуэлу и, по словам Трампа, захватили и вывезли Мадуро. Последнего в США обвиняют в «наркотерроризме».

Каракас обвинил Вашингтон в военной агрессии, действия США также осудила Россия. В республике объявили чрезвычайное положение, вице-президент Диосдадо Кабельо призвал граждан к спокойствию. Для обеспечения безопасности по всей стране развернули войска.