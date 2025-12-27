В Нигерии усомнились в словах Трампа о цели ударов США

Несмотря на заявления Трампа об ударах по объектам ИГ в Нигерии, точно неизвестно, какие именно из действующих в стране террористических группировок стали целью атак, сообщил советник нигерийского президента

Фото: Reuters

Точных данных о том, кто именно стал целью ударов США на северо-западе Нигерии, пока нет, заявил в интервью Sky News cоветник президента по коммуникациям Даниэль Бвала.

Президент США Дональд Трамп накануне написал в Truth Social, что американские военные атаковали объекты боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), которые виновны в массовой «резне христиан». Власти Нигерии одобрили удар и предоставили Вашингтону разведывательную информацию, сообщал МИД африканской страны.

Однако Бвала заявил, что детали операции «расплывчаты» и точная принадлежность пораженных группировок пока не подтверждена. Под удар могли попасть как объекты ИГ, так и «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация) и «Лакуравы» (действующая на северо-западе Нигерии исламистская группировка, сформированная в 2010-х годах).

Удары США по объектам в Нигерии последовали за многократными заявлениями Белого дома и Трампа о преследовании христиан в этой стране. Христианские общины действительно пострадали от нападений боевиков, однако, как отмечает Sky News со ссылкой на статистические данные, насилие в отношении мусульман фиксируется примерно на сопоставимом уровне (мусульмане составляют порядка 53% населения Нигерии, а христиане 45%). Что касается нападений на религиозные объекты, за последний год больше атак было совершено на мечети, чем на церкви.

Собеседники телеканала предположили, что заявления Трампа о преследовании христиан направлены в первую очередь на сторонников республиканца.

По данным местных властей, последствия ударов США зафиксировали в деревне Джабо в штате Сокото и в городе Оффа в штате Квара. Погибших среди мирного населения нет.

