 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Нигерии усомнились в словах Трампа о цели ударов США

Несмотря на заявления Трампа об ударах по объектам ИГ в Нигерии, точно неизвестно, какие именно из действующих в стране террористических группировок стали целью атак, сообщил советник нигерийского президента
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Точных данных о том, кто именно стал целью ударов США на северо-западе Нигерии, пока нет, заявил в интервью Sky News cоветник президента по коммуникациям Даниэль Бвала.

Президент США Дональд Трамп накануне написал в Truth Social, что американские военные атаковали объекты боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), которые виновны в массовой «резне христиан». Власти Нигерии одобрили удар и предоставили Вашингтону разведывательную информацию, сообщал МИД африканской страны.

Однако Бвала заявил, что детали операции «расплывчаты» и точная принадлежность пораженных группировок пока не подтверждена. Под удар могли попасть как объекты ИГ, так и «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация) и «Лакуравы» (действующая на северо-западе Нигерии исламистская группировка, сформированная в 2010-х годах).

США ударили по объектам ИГИЛ в Нигерии
Политика
Дональд Трамп

Удары США по объектам в Нигерии последовали за многократными заявлениями Белого дома и Трампа о преследовании христиан в этой стране. Христианские общины действительно пострадали от нападений боевиков, однако, как отмечает Sky News со ссылкой на статистические данные, насилие в отношении мусульман фиксируется примерно на сопоставимом уровне (мусульмане составляют порядка 53% населения Нигерии, а христиане 45%). Что касается нападений на религиозные объекты, за последний год больше атак было совершено на мечети, чем на церкви.

Собеседники телеканала предположили, что заявления Трампа о преследовании христиан направлены в первую очередь на сторонников республиканца.

По данным местных властей, последствия ударов США зафиксировали в деревне Джабо в штате Сокото и в городе Оффа в штате Квара. Погибших среди мирного населения нет.

В Нигерии усомнились в словах Трампа о цели ударов США
Video

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Нигерия США Дональд Трамп Исламское государство
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Власти Нигерии сообщили о предоставлении США данных для удара по ИГ
Политика
Бомба упала на деревню в Нигерии на фоне ударов США по объектам ИГИЛ
Политика
В Нигерии сообщили об освобождении 100 похищенных боевиками школьников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Россияне пропустят старт Турне четырех трамплинов из-за визовых проблем Спорт, 12:52
CNN узнал о планах США захватить пустой и заржавевший танкер Политика, 12:45
Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин Политика, 12:37
Третья ракетка России объявила о помолвке Спорт, 12:36
Как технологии могут помочь развитию практики инвестиционных советников Отрасли, 12:33
Минобороны отчиталось о поражении бригады «Азова» Политика, 12:32
В Нигерии усомнились в словах Трампа о цели ударов США Политика, 12:27
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Минобороны заявило об ударах «Кинжалами» по энергообъектам Украины Политика, 12:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Киев после взрывов накрыл смог Политика, 12:09
ФСБ опубликовала видео задержания женщины в ДНР по подозрению в шпионаже Общество, 12:08
Как мировые лидеры украсили резиденции к Новому году. Фотогалерея Общество, 12:01 
Дипломат оценил последствия демонтажа железной дороги из Латвии в Россию Политика, 11:53
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50