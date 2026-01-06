The Telegraph узнала об отсутствии у Трампа плана по Венесуэле

Администрация президента США Дональда Трампа не имеет четкого плана действий в отношении будущего Венесуэлы и действует ситуативно. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома.

Каракас (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

«Нет никакого плана, нет никаких инструкций на будущее. И любой, кто говорит вам, что все будет иначе, чем «день за днем», на самом деле нечестен с вами», — сказал один из источников издания.

Ранее Трамп утверждал, что Соединенные Штаты будут управлять страной, пока не будет совершен переход власти. В команду по управлению Венесуэлой вошли госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

The Washington Post писала, что Вашингтон планирует возобновить работу американского дипломатического представительства в Каракасе, которое было закрыто еще в 2010 году. «Как сказал президент Трамп, мы готовимся к возобновлению работы, если президент примет такое решение», — сказал источник издания.

Согласно сведениям Politico, Соединенные Штаты хотят, чтобы исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес предприняла ряд «проамериканских шагов», от которых ранее отказался Николас Мадуро.

В Вашингтоне ждут, что Родригес как минимум:

примет меры по пресечению наркотрафика;

вышлет из Венесуэлы иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов»;

прекратит поставки нефти противникам США;

посодействует проведению в Венесуэле свободных выборов;

уйдет в отставку.

По словам источника Politico, близкого к команде Трампа, США также могут попросить Венесуэлу освободить осужденных американцев. Несмотря на то что Делси Родригес остается давней сторонницей Мадуро и привержена социалистическим взглядам, в США уверены, что она исполнит требования Вашингтона.