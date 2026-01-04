Politico узнало о требовании США инвестиций от нефтяников в Венесуэлу

Чтобы получить надежду на выплату им компенсаций за потерянные в Венесуэле активы, американские компании должны восстановить нефтяную отрасль в этой стране. Об этом нефтяников предупредили американские чиновники, пишет Politico

Фото: Jesus Vargas / dpa / Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа еще до начала операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро предложила американским нефтяным компаниям подготовиться к возвращению в эту страну. Об этом сообщает издание Politico.

По данным издания, представители администрации Трампа предупредили руководство нефтегазовых компаний, что если те хотят получить компенсации за ранее потерянные в этой стране активы, то должны вернуться в Венесуэлу и вложить крупные средства в восстановление пришедшей в упадок нефтедобывающей отрасли.

«Они сказали: «Вы должны участвовать, если хотите работать и получить компенсацию», — описал ситуацию один из собеседников Politico. По его словам, предложение было сделано около десяти дней назад, но объем необходимых инвестиций пока трудно представить. «Существующая инфраструктура настолько ветхая, что никто в компаниях не может адекватно оценить, сколько потребуется для ее восстановления», — пояснил источник Politico.

На пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, последовавшей за операцией в Венесуэле, Дональд Трамп заявил, что в восстановлении Венесуэлы будут задействованы американские нефтекомпании. «Мы собираемся привлечь наши крупнейшие нефтяные компании США, самые крупные в мире, которые вложат миллиарды долларов, восстановят серьезно поврежденную инфраструктуру, нефтяную инфраструктуру и начнут приносить прибыль стране», — сказал президент США.

По данным Politico, переговоры администрации Трампа с американскими нефтяными компаниями пока находятся «на начальной стадии». К числу проблем, которые предстоит решить, издание отнесло, в частности, вопрос о гарантиях безопасности для американских специалистов, которым предстоит отправиться в Венесуэлу, а также то, как именно будут оплачиваться услуги американских компаний и что будет со статусом Венесуэлы в ОПЕК.

По словам экс-главы Национального совета по энергетическому превосходству Ричарда Голдберга, администрация Трампа может использовать финансовые стимулы для привлечения американских компаний в Венесуэлу. Однако серьезным сдерживающим фактором остается то, что пока даже неясно, кто в обозримом будущем будет руководить этой страной.

«Неясно, существует ли какой-либо конкретный план, помимо основного решения о том, что в «постмадуроском» режиме, дружественном Трампу, американские компании — энергетические и другие — будут в приоритете», — заявил Боб Макнэлли, бывший советник президента Джорджа Буша по национальной безопасности и энергетике, который сейчас возглавляет консалтинговую фирму Rapidan Energy Group.