 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

МИД рассказал, что делает для помощи Венесуэле в «правильном решении»

Щетинин: Россия оказывает Венесуэле политическую помощь на фоне угроз Трампа
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В МИД России заявили, что оказывают Венесуэле политическую помощь на фоне обострения конфликта с Трампом. Москва также добивается, чтобы было «принято правильное решение» о ее посредничестве в конфликте, добавил Щетинин
Александр Щетинин
Александр Щетинин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Москва оказывает Каракасу всю необходимую политическую помощь на фоне обострения отношений Венесуэлы и США, заявил журналистам директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Его слова передает корреспондент РБК.

«Мы, безусловно, оказываем необходимую политическую поддержку братскому венесуэльскому народу в этот непростой этап. Мы считаем, что здравомыслие должно победить, и будет найден логичный, правильный выход из той ситуации, которая сложилась сейчас в южной части Карибского моря», — сказал, отвечая на вопрос РБК о том, идет ли речь о военной помощи со стороны России.

Говоря о возможном посредничестве Москвы для решения конфликта, Щетинин заявил, что происходящее в Латинской Америке «является стимулом для того, чтобы на этот счет было принято правильное решение».

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора попросил его передать народу Венесуэлы свое восхищение. Он назвал российского лидера старшим братом и другом.

Последнее время США стягивают военных в Карибское море и наносят удары по венесуэльским судам, объясняя свои действия борьбой с контрабандой наркотиков. К середине ноября в регионе находилось 15 тыс. американских военных. Сразу после возвращения в Белый дом Дональд Трамп дал Госдепартаменту указание приравнять наркокартели к террористическим организациям.

Путин поговорил с Мадуро на фоне угроз Венесуэле со стороны Трампа
Политика
Владимир Путин

Двумя днями ранее, 13 декабря, Трамп анонсировал скорое начало наземных ударов по республике и по «плохим людям, которые привозят наркотики». WSJ писала, что в качестве целей для ударов Вашингтон уже определил военные объекты, аэропорты и порты, которые, по утверждению властей США, могут быть связаны с наркотрафиком. Венесуэльский МИД расценил это как угрозу применения силы и нарушение устава ООН, в стране объявлена мобилизация.

Москва поддерживает Каракас и призывает администрацию Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту с Каракасом, заявили в МИД России. Как считает постпред России при ООН Василий Небензя, США пытаются «сменить неугодный режим» в Венесуэле, используя классический инструментарий цветных революций.

Читайте РБК в Telegram.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Валерия Доброва, Мария Васильева Мария Васильева
Венесуэла МИД Александр Щетинин

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Мадуро рассказал, что Путин просил его передать народу Венесуэлы
Политика
Трамп объявил о задержании «очень большого» танкера у берегов Венесуэлы
Политика
Axios узнал, что США ввели санкции против племянников Мадуро
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 16:35 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 16:35
Платформа для цифровой медицины Med-me нашла инвестора через SberUnity Отрасли, 16:56
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Германия разработала план военного сотрудничества с Украиной Политика, 16:52
В А7А5 назвали условия для развития рынка недолларовых стейблкоинов Крипто, 16:51
Маркетинг в стиле айки: как победить конкурентов, уйдя с линии атаки Образование, 16:46
Российский вратарь прокомментировал свое исчезновение с фото ПСЖ Спорт, 16:45
2025 год с высоты птичьего полета. Лучшие фотографии Reuters Общество, 16:44 
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
В «Альпине» рассказали о просьбах к авторам сменить пол персонажей
РАДИО
 Технологии и медиа, 16:43
Виноградники Венгрии оказались под угрозой гибели из-за болезни Вино, 16:41
Приднестровье снова вводит режим ЧП в экономике из-за дефицита газа Политика, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Какие машины до 160 л.с стали покупать россияне. Ответы продавцов Авто, 16:30
В США подали иск к Roblox из-за недостаточной защиты детей от педофилов Политика, 16:25
FT узнала подробности перепрофилирования завода Volkswagen в Дрездене Экономика, 16:22