МИД рассказал, что делает для помощи Венесуэле в «правильном решении»

В МИД России заявили, что оказывают Венесуэле политическую помощь на фоне обострения конфликта с Трампом. Москва также добивается, чтобы было «принято правильное решение» о ее посредничестве в конфликте, добавил Щетинин

Александр Щетинин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Москва оказывает Каракасу всю необходимую политическую помощь на фоне обострения отношений Венесуэлы и США, заявил журналистам директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Его слова передает корреспондент РБК.

«Мы, безусловно, оказываем необходимую политическую поддержку братскому венесуэльскому народу в этот непростой этап. Мы считаем, что здравомыслие должно победить, и будет найден логичный, правильный выход из той ситуации, которая сложилась сейчас в южной части Карибского моря», — сказал, отвечая на вопрос РБК о том, идет ли речь о военной помощи со стороны России.

Говоря о возможном посредничестве Москвы для решения конфликта, Щетинин заявил, что происходящее в Латинской Америке «является стимулом для того, чтобы на этот счет было принято правильное решение».

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора попросил его передать народу Венесуэлы свое восхищение. Он назвал российского лидера старшим братом и другом.

Последнее время США стягивают военных в Карибское море и наносят удары по венесуэльским судам, объясняя свои действия борьбой с контрабандой наркотиков. К середине ноября в регионе находилось 15 тыс. американских военных. Сразу после возвращения в Белый дом Дональд Трамп дал Госдепартаменту указание приравнять наркокартели к террористическим организациям.

Двумя днями ранее, 13 декабря, Трамп анонсировал скорое начало наземных ударов по республике и по «плохим людям, которые привозят наркотики». WSJ писала, что в качестве целей для ударов Вашингтон уже определил военные объекты, аэропорты и порты, которые, по утверждению властей США, могут быть связаны с наркотрафиком. Венесуэльский МИД расценил это как угрозу применения силы и нарушение устава ООН, в стране объявлена мобилизация.

Москва поддерживает Каракас и призывает администрацию Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту с Каракасом, заявили в МИД России. Как считает постпред России при ООН Василий Небензя, США пытаются «сменить неугодный режим» в Венесуэле, используя классический инструментарий цветных революций.