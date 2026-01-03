 Перейти к основному контенту
Удары по Венесуэле⁠,
Что известно об ударах и взрывах в Венесуэле. Спецэфир телеканала РБК

Спецэфир телеканала РБК об ударах и взрывах в Венесуэле
Сюжет
Удары по Венесуэле

В Венесуэле раздалось по меньшей мере семь взрывов. Над городом видели вертолеты. Что известно о ситуации в Венесуэле и ее столице Каракасе — в спецэфире телеканала РБК.

В столице Венесуэлы прозвучали взрывы
Политика

