Политика⁠,
0

NYT узнала о просьбе России к США насчет шедшего в Венесуэлу танкера

NYT узнала о просьбе России к США прекратить преследование танкера Bella 1
Фото: DHS / Reuters
Фото: DHS / Reuters

Правительство России направило дипломатическую ноту США с требованием прекратить преследование танкера Bella 1, который Соединенные Штаты пытаются задержать в рамках блокады судов, перевозящих венесуэльскую нефть, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, запрос в Госдепартамент был направлен поздно вечером 31 декабря и также поступил в Совет национальной безопасности Белого дома.

США почти две недели следят за этим танкером. Судно, вышедшее из Ирана, направлялось за нефтью в Венесуэлу, когда американские военные попытались задержать его в Карибском море. Береговая охрана заявила, что судно ходило без национального флага, и у ведомства был ордер на арест танкера, которsq находится в американских санкционных списках.

Экипаж Bella 1, большая часть которого состоит из выходцев из России, Индии и с Украины, отказался подчиниться, не позволил береговой охране США попасть на борт и вернулся в Атлантический океан. 30 декабря NYT сообщила, что на борту судна нарисовали российский флаг — таким образом, по данным газеты, члены экипажа пытаются «претендовать на защиту со стороны России».

Газета также обратила внимание, что танкер переименован и внесен в Российский морской регистр судоходства, теперь он зарегистрирован под названием Marinera. В реестре указано, что судно ходит под российским флагом и имеет порт приписки Сочи.

По словам американского чиновника, США по прежнему считают, что танкер не принадлежит какому-либо государству, ссылаясь на то, что первоначально он шел под «ложным флагом».

Президент США Дональд Трамп 17 декабря объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее, обвинив лидера республики Ниоласа Мадуро в «краже американских активов», нефти и земли. Соединенные Штаты намерены сохранить нефть с захваченных судов, заявил он. В декабре американские силы захватили два судна: танкер Skipper и супертанкер Centuries с 2 млн барр. сырой нефти.

МИД России призвал администрацию Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту и выразил Венесуэле поддержку.  22 декабря министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что Москва окажет содействие Каракасу в противодействии блокаде со стороны США в рамках Совбеза ООН.

Читайте РБК в Telegram.

