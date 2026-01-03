Ситуация на улицах Каракаса во время ударов США. Фоторепортаж
Утром 3 января США нанесли удары по Венесуэле, целями стали военные объекты и органы власти страны
Над аэропортом Ла-Карлота поднимается дым после взрывов.
Часть Каракаса осталась без света. На фото — машина на оставшейся без освещения автомагистрали возле военной базы Форт-Тиуна.
Служащие президентской гвардии у президентского дворца Мирафлорес в Каракасе.
Дым поднимается над военной базой Форт-Тиуна.
Обесточенное здание возле военной базы Форт-Тиуна.
