Первое заседание суда над Мадуро в США. Главное
В Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка прошло первое заседание по делу президента Николаса Мадуро, которого захватили военные США во время военной операции.
На суде:
- Мадуро заявил о своей невиновности и назвал себя честным человеком;
- Мадуро сказал, что является президентом Венесуэлы;
- свою вину также не признала жена Мадуро, Сесилия Флорес;
- защита запросила доступ консульских работников, судья удовлетворил эту просьбу;
- адвокаты Мадуро не исключили, что будут просить его освобождения под залог;
- судья на заседании суда в Нью-Йорке обязал президента Венесуэлы Николаса Мадуро явиться на слушания 17 марта;
- сначала президенту Венесуэлы назначили адвоката Дэвида Уикстрома, который представлял интересы брата экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Тони. Его дело закончилось пожизненным приговором о незаконном обороте наркотиков. Позже стало известно, что в суде Мадуро представлял Барри Поллак — бывший адвокат основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа.
- жену Мадуро, Силию Флоренс, представляет бывший федеральный прокурор Марк Доннелли.
- судья по делу — 92-летний судья Элвин Геллерштейн. Он делами, связанные с терактами 11 сентября 2001 года, и процессом против кинопродюсера Харви Вайнштейна.
В чем обвиняют Мадуро:
- сговор с целью наркотерроризма;
- сговор по поставкам кокаина на территорию США;
- владение пулеметами и разрушительными устройствами;
- сговор с целью владения пулеметами и разрушительными устройствами.
Перед судом Мадуро привезли в город на вертолете. Он содержится в следственном изоляторе в Бруклине. По городу президента Венесуэлы провезли с кортежем из полицейских машин в броневике.
Во время конвоирования Мадуро был в наручниках и кандалах. В зале суда наручники сняли, но кандалы — оставили. И Мадуро и его жена были в тюремной одежде.
После заседания суда его и жену увезли из зала суда.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах