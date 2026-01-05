Главное о первом заседании суда над Мадуро в США

Первое заседание суда над Мадуро в США. Главное

Силия Флорес и Николас Мадуро (Фото: Adam Gray / Reuters)

В Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка прошло первое заседание по делу президента Николаса Мадуро, которого захватили военные США во время военной операции.

На суде:

Мадуро заявил о своей невиновности и назвал себя честным человеком;

Мадуро сказал, что является президентом Венесуэлы;

свою вину также не признала жена Мадуро, Сесилия Флорес;

защита запросила доступ консульских работников, судья удовлетворил эту просьбу;

адвокаты Мадуро не исключили, что будут просить его освобождения под залог;

судья на заседании суда в Нью-Йорке обязал президента Венесуэлы Николаса Мадуро явиться на слушания 17 марта;

сначала президенту Венесуэлы назначили адвоката Дэвида Уикстрома, который представлял интересы брата экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Тони. Его дело закончилось пожизненным приговором о незаконном обороте наркотиков. Позже стало известно, что в суде Мадуро представлял Барри Поллак — бывший адвокат основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа.

жену Мадуро, Силию Флоренс, представляет бывший федеральный прокурор Марк Доннелли.

судья по делу — 92-летний судья Элвин Геллерштейн. Он делами, связанные с терактами 11 сентября 2001 года, и процессом против кинопродюсера Харви Вайнштейна.

В чем обвиняют Мадуро: сговор с целью наркотерроризма;

сговор по поставкам кокаина на территорию США;

владение пулеметами и разрушительными устройствами;

сговор с целью владения пулеметами и разрушительными устройствами.

Перед судом Мадуро привезли в город на вертолете. Он содержится в следственном изоляторе в Бруклине. По городу президента Венесуэлы провезли с кортежем из полицейских машин в броневике.

Во время конвоирования Мадуро был в наручниках и кандалах. В зале суда наручники сняли, но кандалы — оставили. И Мадуро и его жена были в тюремной одежде.

После заседания суда его и жену увезли из зала суда.