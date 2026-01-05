Первое заседание суда над Мадуро в США. Главное

 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
Военные США захватили Мадуро
Силия Флорес и Николас Мадуро
Силия Флорес и Николас Мадуро (Фото: Adam Gray / Reuters)

В Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка прошло первое заседание по делу президента Николаса Мадуро, которого захватили военные США во время военной операции.

На суде:

  • Мадуро заявил о своей невиновности и назвал себя честным человеком;
  • Мадуро сказал, что является президентом Венесуэлы;
  • свою вину также не признала жена Мадуро, Сесилия Флорес;
  • защита запросила доступ консульских работников, судья удовлетворил эту просьбу;
  • адвокаты Мадуро не исключили, что будут просить его освобождения под залог;
  • судья на заседании суда в Нью-Йорке обязал президента Венесуэлы Николаса Мадуро явиться на слушания 17 марта;
  • сначала президенту Венесуэлы назначили адвоката Дэвида Уикстрома, который представлял интересы брата экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Тони. Его дело закончилось пожизненным приговором о незаконном обороте наркотиков. Позже стало известно, что в суде Мадуро представлял Барри Поллак — бывший адвокат основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа.
  • жену Мадуро, Силию Флоренс, представляет бывший федеральный прокурор Марк Доннелли.
  • судья по делу — 92-летний судья Элвин Геллерштейн. Он делами, связанные с терактами 11 сентября 2001 года, и процессом против кинопродюсера Харви Вайнштейна.

В чем обвиняют Мадуро:

  • сговор с целью наркотерроризма;
  • сговор по поставкам кокаина на территорию США;
  • владение пулеметами и разрушительными устройствами;
  • сговор с целью владения пулеметами и разрушительными устройствами.

Перед судом Мадуро привезли в город на вертолете. Он содержится в следственном изоляторе в Бруклине. По городу президента Венесуэлы провезли с кортежем из полицейских машин в броневике.

Во время конвоирования Мадуро был в наручниках и кандалах. В зале суда наручники сняли, но кандалы — оставили. И Мадуро и его жена были в тюремной одежде.

После заседания суда его и жену увезли из зала суда.

Что будет с Венесуэлой после захвата Мадуро властями США
Политика
Николас Мадуро

Персоны
Николас Мадуро США Венесуэла суд Нью-Йорк
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Политика
