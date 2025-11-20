Вооруженные силы Венесуэлы и их роль в сохранении режима Мадуро

Фото: Jesus Vargas / Getty Images

Содержание:

Что представляют из себя вооруженные силы Венесуэлы

Национальные боливарианские вооруженные силы (Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB) — официальная военная организация Венесуэлы. Они состоят из пяти родов войск (армия, авиация, флот, национальная гвардия и боливарианская милиция) и насчитывают 123 тыс. человек. В 2025 году составители рейтинга военной мощи Global Firepower поместили Венесуэлу на 50-е место из 160 стран (в том числе седьмое среди стран Латинской Америки). Начиная с 1999 года действующие и отставные военные участвуют в госуправлении и работе госкомпаний, а также представляют собой основную опору власти президента Николаса Мадуро.

Как армия стала ключевым институтом власти в Венесуэле

Вооруженные силы традиционно играли важную роль в системе государственной власти Венесуэлы и регулярно вмешивались в политику. Начиная с президентства Хосе Антонио Паеса (1830–1835) прямо или косвенно выходцы из армейских кругов находились у власти в течение большей части XIX — первой половины XX века. В частности, в 1908 году к власти путем переворота пришел диктатор Хуан Висенте Гомес, который бессменно правил до своей смерти в 1935 году. Диктатура Маркоса Переса Хименеса (1948–1958) завершилась подписанием в 1958 году политическими партиями «Пакта в Пунтофихо» и принятием в 1961 году Конституции, которые положили начало сорокалетнему гражданскому правлению и относительной деполитизации армии. Вооруженные силы взяли на себя роль гаранта проведения свободных и честных выборов. В 1971 году военная академия утвердила новую стратегию подготовки кадров, предполагающую подготовку офицеров по университетским стандартам в широком спектре дисциплин, а принятый в 1976-м закон о безопасности и обороне определил армию как участницу развития страны.

Армия начала политизироваться в 1989 году, когда на фоне привлечения военных к подавлению антиправительственных протестов среди младших офицеров появилось леворадикальное Боливарианское революционное движение (Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 — MBR-200) во главе с выпускником академии подполковником Уго Чавесом. В феврале 1992-го Чавес предпринял неудачную попытку переворота. К тому времени в MBR-200 состояли порядка 10% офицеров.

Реформы при Чавесе и Мадуро

После победы Чавеса на демократических выборах в декабре 1998 года и принятия в следующем году новой «боливарианской Конституции» в соответствии с его концепцией «гражданско-военного союза» (alianza cívica-militar) началась ускоренная политизация армии. Она стала рассматриваться как опора «боливарианизма». 328-я статья новой Конституции прописывала за армией «активное участие в национальном развитии», статья 236-я давала право президенту производить в звания полковника и генерала, а статья 330-я разрешала военным голосовать на выборах (при Четвертой республике армия была лишена активного избирательного права). С первых месяцев нахождения Чавеса у власти армия привлекалась к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Порядка 40 тыс. военных были задействованы в социальных проектах по борьбе с бедностью, в вакцинации, строительстве и др.

При Чавесе выходцы из вооруженных сил (ВС) пополнили административно-бюрократический аппарат, в том числе занимали посты в министерствах, государственных агентствах, парламенте, муниципалитетах. А после неудачной попытки переворота в апреле 2002 года из армии были удалены активные критики Чавеса. Привилегированный статус получили соратники президента из числа слушателей военной академии его года выпуска, MBR-200 и участников попытки переворота 1992 года. При этом при формировании рядового и офицерского корпуса приоритет стал отдаваться выходцам из социальных низов и дискриминируемых групп.

В ноябре 2002 года был принят новый закон о национальной обороне, возложивший на армию задачи поддержания безопасности и «всесторонней защиты» страны. В ходе всеобщей забастовки 2002–2003 годов армия сыграла ведущую роль в сохранении Чавеса у власти, когда военные взяли под контроль столичную полицию и инфраструктуру нефтяной компании PDVSA, чьи работники присоединились к бойкоту, а моряки — танкерный флот, чьи экипажи присоединились к бойкоту и отказывались перевозить венесуэльскую нефть.

Закон о ВС 2005 года возлагал на армию задачи поддержания внутреннего порядка. С 2006–2007 годов началась индоктринация в военном образовании, поощрялось членство в правящей PSUV, в 2010 году отраслевые военные училища были сведены в Венесуэльский Боливарианский военный университет, где политическая подготовка была систематизирована и распространилась на младших офицеров. В 2008 году вооруженные силы получили современное название, что отражало их новую роль в конфигурации государственной власти.

Количественно и качественно ВС также выросли благодаря наращиванию военных расходов (в 2006 году расходы на оборону в Венесуэле превысили военный бюджет Бразилии) и появлению внебюджетных источников финансирования, в первую очередь через созданный в 2005-м из нефтегазовых доходов фонд FONDEN, который финансировал военное строительство. Для нужд армии активно закупали российские вооружения — истребители Су-30, танки Т-72, ЗРК С-125 «Нева» и «Бук-М2Е», а также ЗРС С-300. Вторым важнейшим поставщиком оружия стал Китай.

Роль армии в экономической и общественно-политической жизни количественно и качественно возросла в годы президентства Николаса Мадуро (с 2013-го), особенно после вспыхнувшего в 2014-м экономического кризиса, когда его правительство пошло на значительные уступки военным в попытке удержать лояльность среднего и старшего командного состава. Несмотря на значительные трудности, вооруженные силы получали приоритетное финансирование из госбюджета. Порядка 20–30% центрального правительства и приблизительно столько же губернаторов штатов происходили из армейских структур.

Численность вооруженных сил

Численность венесуэльских войск, по данным ежегодника The Military Balance за 2024 год, составляет около 125 тыс. человек (четвертое место в Латинской Америке после Бразилии, Мексики и Колумбии). Они состоят из сухопутных (63 тыс.), военно-воздушных (11,5 тыс.) и военно-морских (25,5 тыс.) сил, национальной гвардии (25 тыс.). 220 тыс. насчитывается в жандармерии и полувоенных формированиях. В резерве состоят 8 тыс. человек. ВС комплектуются по призыву, срок службы составляет 30 месяцев, призывной возраст — 18–30 лет. Командующий ВС — генерал-аншеф Доминго Антонио Эрнандес Ларес. Его брат — генерал-майор Хоан Алехандер Эрнандес Ларес — командует сухопутными силами.

Состав вооруженных сил

Сухопутные силы составляют основу и, предположительно, наиболее лояльную режиму часть войск, из 15 назначенных при Чавесе и Мадуро глав военного ведомства 11 происходили из сухопутных сил и только трое — из флота. В частности, нынешние главы, соответственно, МВД и Минобороны — Диосдадо Кабелло и Владимир Падрино Лопес (с октября 2024-го) — являются выходцами из сухопутных сил.

В составе сухопутных сил — силы спецназа (99-я и 94-я бригады сил специальных операций в составе восьми батальонов), одна кавалерийская бригада (выполняет роль разведки), две бронетанковые (11-я и 41-я) и три механизированные бригады (14-я, 25-я и 31-я), три мотопехотные бригады (21-я, 13-я и 22-я), две бригады рейнджеров и пять бригад для боевых действий в джунглях, воздушно-десантная бригада безопасности. Боевую поддержку сухопутным силам оказывают одна артиллерийская и четыре инженерные бригады, бригада военной полиции и бригада связи. Материально-техническое обеспечение и снабжение возложено на три логистические бригады. В составе сил резерва — один бронетанковый, один артиллерийский, четыре пехотных батальона, один батальон рейнджеров, а также инженерный полк.

Национальная гвардия — вторая по численности после сухопутных войск профессиональная военизированная структура, которая выполняет функции жандармерии и полиции и может выступать в роли легкой пехоты. На нее возложены задачи внутренней безопасности, охраны границ, таможенного контроля. В ее составе — девять региональных командований. Подразделения нацгвардии наряду с военной полицией были задействованы в подавлении беспорядков в ходе всеобщей забастовки 2002–2003 годов, а также протестов в 2014 и 2017 годах. Она формируется на добровольческой основе, однако считается одной из самых коррумпированных составных частей вооруженных сил.

Военно-морской флот насчитывает 25,5 тыс. человек, из которых только 3,2 тыс. служат по призыву (флот выдвигает повышенные требования к призывникам). В его составе — силы морской авиации численностью 500 человек (включая противолодочные, патрульные, транспортные и учебно-тренировочные эскадрильи), береговая охрана численностью 1 тыс. человек, 15-тысячный контингент морской пехоты (в составе одной бригады спецопераций, семи десантных, трех вспомогательных и одной логистической бригады).

В составе боливарианских ВВС — подразделение специальных операций, десять штурмовых эскадрилий, одна эскадрилья РЭБ, девять транспортных и четыре учебно-тренировочные эскадрильи, а также шесть транспортно-вертолетных эскадрилий и одна эскадрилья БПЛА.

Силы ПВО — сводные, в их составе пять бригад ПВО и одна логистическая бригада.

Боливарианская милиция (исп. Milicia Nacional Bolivariana) — это военизированные формирования, созданные Уго Чавесом в 2009 году. Их численность Стокгольмский институт изучения проблем мира (SIPRI) оценивает в 220 тыс. человек, однако данные значительно разнятся. Если в декабре 2018-го Николас Мадуро заявил, что в милиции состоят 1,8 млн человек, то в августе 2025 года он привел цифру 4,5 млн. Позже Мадуро заявил о планах мобилизовать в общинные отряды милиции 8,2 млн. Несмотря на то что участники милиции получают начальную боевую подготовку, в том числе обучаются навыкам обращения со стрелковым оружием и ПЗРК, они не являются профессиональными военными. В разное время они привлекались в основном к гражданским задачам, их боевой потенциал оценивается неоднозначно.

Виды вооружений и оснащение

Номинально боливарианские вооруженные силы располагают значительной номенклатурой вооружений и военной техники, часть которой была приобретена в странах Западной Европы и США еще до прихода к власти Уго Чавеса. В период нефтяного бума в правление Чавеса были приобретены вооружения у России и Китая (в том числе танки Т-72, истребители Су-30, системы ПВО С-300ВМ). По подсчетам SIPRI, в 2008–2019 годах 62% военных закупок пришлось на российские вооружения, еще 16% — на продукцию из КНР.

В 2010-е годы в связи с экономическим и бюджетным кризисом и международными санкциями Каракас вынужден был переориентироваться на более бюджетные вооружения иранского производства. В президентство Николаса Мадуро у Тегерана закупали БПЛА «Мохаджер», быстроходные ракетные катера класса «Пейкап-3», противокорабельные ракеты «Наср», устройства подавления связи и радиотехнической разведки.

На вооружении бронетанковых формирований — 81 танк AMX-30V и 92 танка Т-72 Б1, а также 31 легкий танк AMX-13 и 78 легких разведывательных танков Scorpion-90. Также на вооружении состоят 121 боевая разведывательная машина (Dragoon 300 LFV2 и V-100/V-150) и 237 БМП (в том числе 123 БМП-3 и 114 БТР-80А). Артиллерийский парк включает 38 советских 152-миллиметровых гаубиц 2С19 «Мста-С», 12 155-миллиметровых 2С19 Mk F3.

Авиапарк, по оценке Military Balance, насчитывает 79 самолетов, но далеко не все из них пригодны к эксплуатации.

В основе авиапарка ВВС — Су-30MK2, способные нести ракеты Р-77 класса «воздух — воздух» и более старые Р-27. При этом некоторые самолеты оснащены противокорабельными сверхзвуковыми ракетами Х-31. Это наиболее современная составляющая ВВС, 24 машины были приобретены в период 2006–2008 годов, почти все из них находятся в рабочем состоянии. Также у боливарианских ВВС есть 15 устаревших американских F-16A и три F-16B, а также китайские учебно-тренировочные K-8W Karakorum и бразильские Embraer EMB 312 Tucano, предположительно, переоборудованные для боевых целей.

В составе ВМС — одна дизельная подлодка «Сабало» (построена в Германии в 1970-х для нужд венесуэльского флота), два ракетных фрегата, три сторожевых и шесть патрульных катеров, три танкодесантных корабля и два танкодесантных катера, десять судов поддержки. Морская авиация имеет девять машин, в том числе четыре противолодочных вертолета Bell 212, шесть многоцелевых вертолетов Bell 412EP и шесть Ми-17.

ПВО насчитывают 12 батарей С-300ВМ, девять комплексов «Бук-М2Е», 44 модернизированных советских С-125 среднего радиуса, неизвестное количество «Игла-С» (президент Мадуро заявил о 5 тыс.), более 440 зенитных орудий, в том числе порядка 300 спаренных 23-миллиметровых советских зенитных установок ЗУ-23-2, которые прошли модернизацию и были оснащены компьютеризированной системой управления огнем.

Серьезную проблему представляют нехватка запчастей (и как следствие, «каннибализация» техники), ремонтного оборудования, трудности с техобслуживанием, моральное устаревание бронетехники, авиапарка и кораблей флота. Уровень подготовки моряков и пилотов неизвестен.

Военная промышленность представлена несколькими государственными предприятиями, на которых в основном производят легкое стрелковое оружие и боеприпасы. Налажено производство небольших патрульных катеров, в 2020 году создана Национальная аэронавигационная компания (Empresa Aeronáutica Nacional — EANSA), которая занимается сборкой беспилотников на базе иранских «Мохаджер-2».

Внешнеполитические связи: сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном

ВС Венесуэлы участвуют в военных учениях с Россией, Кубой, Китаем и Ираном, часть офицеров проходит подготовку в военных учебных заведениях России и Китая. Кубинские специалисты, предположительно, выступают советниками в подготовке органов военной разведки и контрразведки.

В октябре 2025 года на фоне эскалации отношений с США Николас Мадуро официально обратился за военно-технической помощью к России, Ирану и Китаю.

Участие армии в экономике

Выходцы из армии с 1999 года представлены в госкомпаниях, в том числе в центральном руководстве и в структурных подразделениях нефтегазовой PDVSA. Частично это связано с экономическим кризисом и дефицитом бюджета. Если до начала экономического кризиса в 2010 году военные расходы составляли $3–4 млрд (около 1,6% ВВП), то к 2024 году они сократились до $649 млн (0,61% ВВП). Тем не менее это покрывалось за счет внебюджетных расходов и вовлечения военных в легальную и незаконную экономическую активность.

В течение 2013–2017 годов появилось порядка 14 связанных с военными госкомпаний в 20 гражданских секторах экономики (в том числе в сельском хозяйстве, горнодобывающей отрасли, нефтегазовом производстве, банковско-финансовом секторе, страховании и СМИ). В 2017-м военные, по данным платформы Vendata, возглавляли 60 из 576 госпредприятий, включая нефтегазовую PDVSA. Тогда же началось создание «военных экономических зон».

С 2016 года Минобороны курировало программу Gran Misión Abastecimiento Soberano по производству и распределению субсидированных продуктов питания, лекарств и других товаров. В том же году на юге Венесуэлы был запущен проект «Горнодобывающей дуги Ориноко» — территории примерно 12% площади страны в штатах Боливар и Амазонас, где военные взяли под контроль разработку месторождений золота, колтана, алмазов и других минералов. В феврале 2016-го под эгидой армии и Минобороны была создана нефтегазовая госкомпания CAMIMPEG (исп. Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas). С того же года начали создавать смешанные военно-гражданские предприятия (Mesas de Producción del Motor Industria Militar) в военно-промышленном комплексе Фуэрте-Тиуна в Каракасе по пошиву униформы, производству амуниции и др. В 2019 году 84 из 312 действующих генералов сухопутных сил участвовали в работе частных и государственных компаний.

В 2021 году, согласно данным Vendata, насчитывалось 24 связанных с Минобороны компании, напрямую не вовлеченных в военно-промышленный сектор. Особенно значительную роль военные играют в производстве и распределении субсидируемых продуктов питания, а также в их незаконной реализации на черном рынке, в области энергетики, добычи полезных ископаемых, лесозаготовках.

Венесуэльская армия и наркоторговля

Международные организации, ООН и США регулярно обвиняют действующих и отставных венесуэльских военных в трансграничной наркоторговле. В частности, в 1983 году майор резерва был арестован за перевозку 667 кг кокаина, в 1985-м отставной генерал был задержан с 453 кг наркотика. Все они выступали посредниками для колумбийских преступных организаций. С начала 1990-х годов и особенно с 2000-х годов вовлеченность в трафик наркотиков военных, предположительно, стала носить более систематический характер. Совокупность участвующих в наркотрафике военных и чиновников получила в СМИ название «Картель солнц» (исп. Cartel de los Soles, отсылка к звездам на погонах генералов). Начиная с 2008 года США регулярно вводят санкции против тех или иных военных и функционеров, которых они считают причастными к наркоторговле. По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности в 2010 году, 41% трафика кокаина в Европу проходил через территорию Венесуэлы. Предположительно основные криминальные элементы сосредоточены в армии и Национальной гвардии. Кроме того, администрация Дональда Трампа обвинила Мадуро в связях с картелем «Трен де Арагуа».

В то же время подавляющая часть наркотиков (74%), поступающая в США, проходит по тихоокеанским маршрутам и далее — через Мексику — нелегально ввозится через американско-мексиканскую границу. Через Карибы и Западные Карибы перевозится, соответственно, только 8% и 16% запрещенных веществ. При этом Венесуэла не играет никакой роли в производстве фентанила, который оказался в центре внимания властей США в связи с эпидемией передозировок этим наркотиком, поскольку он в основном производится на территории Мексики.

Состояние и готовность вооруженных сил Венесуэлы

Военные эксперты отмечают отсутствие у венесуэльских войск реального опыта ведения конвенциональных боевых действий, политизированный характер формирования высшего командного состава, повсеместную коррумпированность. Среди других проблем — большой разрыв в уровне довольствия между генералитетом, средним и младшим офицерским и сержантским составом, раздутый офицерский корпус (в 2019 году в стране насчитывалось 2 тыс. действующих и отставных генералов и адмиралов — в десять раз больше, чем до прихода к власти Чавеса), ориентированность армии на поддержание внутренней стабильности и пресечение заговоров.

За поддержание порядка и пресечение мятежей отвечают Генеральное управление военной контрразведки (DGCIM), которое консультируют кубинские советники. По данным организации Foro Penal, из 875 политических заключенных 173 являются военными.

Потенциальная военная интервенция США рассматривалась венесуэльскими военными и руководством как основной сценарий использования ВС, в ходе которого планируется использовать сравнительно крупные по региональным меркам силы ПВО и авиацию с арсеналами противокорабельных ракет. Правительство Мадуро поддерживает и развивает сеть военизированных формирований, собирательно называемых «колективос» (исп. colectivos) — проправительственных вооруженных ячеек, а также гибридные квазипартизанские формирования, такие как «Боливарианские силы освобождения» в штатах Баринас, Ташира и Апуре, которые после прихода к власти Чавеса и примирения с новыми властями стали рассматриваться в качестве «переднего края» обороны. Кроме того, на территории 13 штатов Венесуэлы базируются лагеря колумбийской «Армии национального освобождения» (ELN). Колумбийские боевики, имеющие большой боевой опыт, занимались вооружением и обучением крестьянских коллективов и проправительственных «колективос», руководители ELN открыто высказались в поддержку Мадуро в случае иностранной интервенции.

В сентябре 2025 года в разгар кризиса в отношениях с США и наращивания группировки американских ВМС в Карибском море Мадуро анонсировал «План независимости — 200» по военной мобилизации и подготовке к интервенции (200 — отсылка к двухсотлетию битвы при Карабобо, ключевого события борьбы за независимость). План предусматривает развертывание 284 «фронтов» с участием армейских подразделений, боливарианской милиции и гражданских организаций (по всей видимости, «колективос») с заявленной численностью 4,5 млн человек в 5336 локальных ячейках. Под «фронтами» здесь понимаются постоянные и временные пункты дислокации военных, сборные точки и сектора территориальной обороны, которые по замыслу руководства развернуты в прибрежных регионах (штатах Ла-Гуайра и Карабобо), бассейне Кататумбо и других локациях.

Опыт ведения асимметричных боевых действий у венесуэльских силовых структур тоже довольно ограниченный. В 1960-е годы армия ограниченно привлекалась для борьбы с коммунистическими партизанами. Осенью 2020-го и зимой–весной 2021 года венесуэльские силы специальных операций и военной разведки при поддержке союзных им формирований колумбийских партизан и боливарианской милиции провели серию крупных операций в штате Апуре по борьбе с диссидентскими формированиями 10-го фронта «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC). Это стало крупнейшим эпизодом использования венесуэльских войск за последние десятилетия. Однако в ходе столкновений с боевиками-диссидентами FARC были выявлены системные проблемы: венесуэльские военные понесли потери убитыми, ранеными и пленными, фиксировались случаи отказа участия в боевых действиях, дезертирства.