Сотни человек в США вышли на протест против действий в Венесуэле

У Белого дома проходят протесты против операции США в Венесуэле, пишет CBS News. Демонстранты также вышли на улицы в Испании, Италии, Греции, Мексике, Чили, некоторые из них приветствуют действия Вашингтона в Венесуэле, говорится в материале.

По информации ТАСС, несколько сотен демонстрантов собрались на главной площади Нью-Йорка — Таймс-сквер. У них в руках флаги и плакаты с надписями «Руки прочь от Венесуэлы!», «Прекратите бомбить Венесуэлу!», «США прочь из Карибского бассейна!».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен армией США ночью 3 января (утром по московскому времени) в ходе спецоперации с участием спецназа «Дельта». Его и супругу вывезли на десантный корабль «Иводзима» в Карибском море. Оттуда президента Венесуэлы доставят в Нью-Йорк, где будет организован суд. США обвиняют венесуэльского лидера в «наркотерроризме» и контрабанде наркотиков.

Материал дополняется