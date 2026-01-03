 Перейти к основному контенту
Удары по Венесуэле⁠,
0

В столице Венесуэлы прозвучали взрывы

Сюжет
Удары по Венесуэле
В Каракасе прозвучало как минимум семь взрывов, часть города осталась без света. На публикуемых из столицы Венесуэлы кадрах видны вертолеты CH-47, стоящие на вооружении армии США. Очевидцы сообщали о выстрелах в нескольких районах

В столице Венесуэлы прозвучали взрывы
Video

В столице Венесуэлы Каракасе слышны взрывы, передают AFP и «Синьхуа».

В Каракасе были слышны как минимум семь взрывов и звук низколетящих самолетов в районе двух часов ночи по местному времени (9:00 мск), передает Associated Press. На публикуемых из Каракаса кадрах видны вертолеты CH-47, стоящие на вооружении армии США. Очевидцы сообщали о выстрелах в нескольких районах, передает Bloomberg

По данным CNN, первый взрыв был в 1:50 по местному времени (8:50 мск). Телеканал указывает, что некоторые районы города остались без электричества. Reuters передает, что света нет в южной части Каракаса, где рядом расположена крупная военная база.

Что известно об ударах и взрывах в Венесуэле. Спецэфир телеканала РБК
Политика

«Удар был такой силы, что после него у меня задребезжало окно», — сообщила корреспондент CNN Осмари Эрнандес.

Президент США Дональд Трамп ранее допускал наземную операцию в Венесуэле на фоне попыток заставить президента Николаса Мадуро покинуть пост и проведения операций у побережья страны с ударами по судам, которые, по данным американских властей, перевозили наркотики. Москва призывала Белый дом воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту и выразила Венесуэле поддержку.

Мадуро предлагал США сотрудничество в борьбе с наркотрафиком. По его словам, девиз Венесуэлы «предельно ясен: не война, а мир». «Если они [США] хотят заключить соглашение по борьбе с наркоторговлей, мы готовы. Если они хотят нефть, мы готовы к инвестициям, подобным тем, что предлагает Chevron, когда, где и как они захотят», — говорил он.

ЦРУ в начале декабря нанесло удар дроном по портовому объекту на побережье Венесуэлы, который, по данным американских властей, использовала венесуэльская группировка Tren de Aragua для хранения и погрузки на суда наркотиков, сообщал CNN. В момент атаки на объекте никого не было, обошлось без жертв.

Кирилл Соколов
Венесуэла взрыв Каракас
Николас Мадуро
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
