В столице Венесуэлы прозвучали взрывы

В Каракасе прозвучало как минимум семь взрывов, часть города осталась без света. На публикуемых из столицы Венесуэлы кадрах видны вертолеты CH-47, стоящие на вооружении армии США. Очевидцы сообщали о выстрелах в нескольких районах

Video

В столице Венесуэлы Каракасе слышны взрывы, передают AFP и «Синьхуа».

В Каракасе были слышны как минимум семь взрывов и звук низколетящих самолетов в районе двух часов ночи по местному времени (9:00 мск), передает Associated Press. На публикуемых из Каракаса кадрах видны вертолеты CH-47, стоящие на вооружении армии США. Очевидцы сообщали о выстрелах в нескольких районах, передает Bloomberg.

По данным CNN, первый взрыв был в 1:50 по местному времени (8:50 мск). Телеканал указывает, что некоторые районы города остались без электричества. Reuters передает, что света нет в южной части Каракаса, где рядом расположена крупная военная база.

«Удар был такой силы, что после него у меня задребезжало окно», — сообщила корреспондент CNN Осмари Эрнандес.

Президент США Дональд Трамп ранее допускал наземную операцию в Венесуэле на фоне попыток заставить президента Николаса Мадуро покинуть пост и проведения операций у побережья страны с ударами по судам, которые, по данным американских властей, перевозили наркотики. Москва призывала Белый дом воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту и выразила Венесуэле поддержку.

Мадуро предлагал США сотрудничество в борьбе с наркотрафиком. По его словам, девиз Венесуэлы «предельно ясен: не война, а мир». «Если они [США] хотят заключить соглашение по борьбе с наркоторговлей, мы готовы. Если они хотят нефть, мы готовы к инвестициям, подобным тем, что предлагает Chevron, когда, где и как они захотят», — говорил он.

ЦРУ в начале декабря нанесло удар дроном по портовому объекту на побережье Венесуэлы, который, по данным американских властей, использовала венесуэльская группировка Tren de Aragua для хранения и погрузки на суда наркотиков, сообщал CNN. В момент атаки на объекте никого не было, обошлось без жертв.