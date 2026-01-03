Генпрокурор США озвучил список обвинений против Мадуро

Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, сообщила генпрокурор США Памела Бонди.

«Вскоре они в полной мере столкнутся с гневом американского правосудия на

американской земле в американском суде», — написала она в соцсети X.

О том, что американским военным удалось захватить Мадуро и его супругу и вывезти из Венесуэлы ранее сообщил президент США Дональд Трамп. Операция в Каракасе была проведена ночью по местному времени. В Каракасе раздался ряд взрывов, США нанесли удары по военным и стратегическим объектам, в том числе по зданию парламента и, предположительно, мавзолею Уго Чавеса.

Материал дополняется.