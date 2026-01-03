Генпрокурор США озвучил список обвинений против Мадуро
Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, сообщила генпрокурор США Памела Бонди.
«Вскоре они в полной мере столкнутся с гневом американского правосудия на
американской земле в американском суде», — написала она в соцсети X.
О том, что американским военным удалось захватить Мадуро и его супругу и вывезти из Венесуэлы ранее сообщил президент США Дональд Трамп. Операция в Каракасе была проведена ночью по местному времени. В Каракасе раздался ряд взрывов, США нанесли удары по военным и стратегическим объектам, в том числе по зданию парламента и, предположительно, мавзолею Уго Чавеса.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах