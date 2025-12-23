Насколько далеко Трамп может зайти в попытках добиться отставки Мадуро

Дональд Трамп усиливает экономическое и военное давление на Венесуэлу, намекая на необходимость отставки президента республики Николаса Мадуро. Как на это реагирует Каракас и его союзники — в материале РБК

Фото: Jesus Vargas / Getty Images

22 декабря президент США Дональд Трамп объявил о намерении построить два военных корабля «совершенно нового класса» в рамках создания «нового золотого флота». Поскольку ожидалось, что его заранее анонсированное выступление будет посвящено Венесуэле, на брифинге журналисты поинтересовались у президента, является ли конечной целью Вашингтона отстранение Николаса Мадуро от власти. «Думаю, что с его стороны было бы разумно поступить так [уйти в отставку], но, опять же, мы это выясним», — ответил Трамп. Он добавил, что США сейчас располагают «самой крупной армадой» в Южной Америке, чем когда-либо, и предостерег: если Мадуро «будет играть жестко, это будет последний раз, когда он сможет играть жестко».

Еще в свой первый президентский срок Трамп пытался добиться политических перемен в Венесуэле. Весной 2020 года Минюст США признал венесуэльского лидера и высших должностных лиц республики причастными к «наркотерроризму» в связи с их предполагаемым сотрудничеством с так называемым «Картелем солнц». Американские власти также объявили награду в $15 млн за информацию, которая может способствовать аресту Мадуро. Каракас отрицал эти обвинения. Наконец, власти Венесуэлы утверждали, что весной 2020 года американская диверсионно-террористическая группа намеревалась свергнуть Мадуро при поддержке местной оппозиции. В период президентства Джо Байдена США пытались выступать посредником в диалоге официального Каракаса с оппозицией, но после возвращения Трампа в Белый дом этому пришел конец: он не признал победу Мадуро на выборах в 2024 года и назвал избранным главой страны представителя оппозиционной Демократической унитарной платформы (PUD) Эдмундо Гонсалеса. 20 января Трамп дал Госдепартаменту США указание приравнять наркокартели к террористическим организациям. В конце февраля ведомство внесло венесуэльскую Tren de Aragua, сальвадорскую MS-13, мексиканский Cártel de Sinaloa и другие преступные сообщества в соответствующий перечень. Летом того же года власти США увеличили размер награды за Мадуро до $50 млн. В конце ноября американцы официально внесли «Картель солнц» в перечень террористических организаций. В Каракасе в ответ обвинили США в «смехотворной лжи» и заявили, что такого наркокартеля не существует.

Как США пытались добиться ухода Мадуро

В начале ноября американские СМИ сообщили, что венесуэльские власти предлагали США сделку. По данным источников The Atlantic, Мадуро выражал готовность уйти в отставку, если американцы гарантируют ему амнистию, отменят вознаграждение за его поимку и обеспечат комфортное проживание в изгнании. Позже эту информацию подтвердила The New York Times (NYT), однако, по информации издания, Мадуро соглашался не на немедленный уход в отставку, а в течение двух-трех лет. 20 ноября министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо опроверг эту информацию, поскольку «ничто не может поставить под угрозу правительство Николаса Мадуро».

1 декабря Трамп сообщил о телефонном разговоре с Мадуро, который состоялся 21 ноября и прошел, по словам президента США, ни хорошо, ни плохо. По информации Reuters, американский лидер дал президенту Венесуэлы недельный срок, чтобы уйти в отставку и покинуть страну под гарантии безопасности от США.

Как сообщает The Telegraph, Мадуро выдвинул целый ряд условий своей отставки: сохранение части личных активов (около $200 млн), гарантии амнистии для соратников и предоставление убежища в дружественной стране. По данным издания, стороны не пришли к согласию относительно амнистии, условий формирования временного правительства Венесуэлы и места, куда сможет уехать Мадуро. Вашингтон, как утверждается, рассматривал варианты вроде России или Китая, а Мадуро настаивал, чтобы остаться в Западном полушарии, например на Кубе. В качестве возможного компромисса также обсуждался Катар. Miami Herald утверждала, что переговоры быстро зашли в тупик из-за сильно расходящихся позиций.

Позже факт личного общения с Трампом подтвердил сам Мадуро — по его словам, разговор был «теплым и уважительным». Венесуэльский лидер также заявил, что готов к дальнейшим контактам, и даже предложил организовать личную встречу с Трампом.

19 декабря госсекретарь Марко Рубио заявил, что США «не могут доверять Мадуро в том, что касается заключения сделок». Он напомнил, что в рамках соглашения с администрацией Байдена венесуэльский президент пообещал освободить политических заключенных и провести честные выборы в обмен на снятие санкций и освобождение из-под стражи соратника Мадуро Алекса Сааба. «Свободных и честных выборов у него не было. Он повторно арестовал или выслал большинство этих политических заключенных. Таким образом, он присвоил себе все льготы и не выполнил ни одного из своих обязательств. Так что трудно заключить сделку с кем-то, кто никогда не держит слово», — пояснил Рубио.

Как США наращивают давление у берегов Венесуэлы

На протяжении последних нескольких недель американские СМИ сообщали, что США могут в ближайшее время объявить о проведении военной операции против Венесуэлы. В частности, журналист Такер Карлсон утверждал, что именно этой теме будет посвящено обращение Трампа в ночь на 18 декабря. На самом деле американский президент ни разу тогда не упомянул эту тему, но США, продолжая наносить удары по малому флоту венесуэльских наркоторговцев, также начали блокировать поставки венесуэльской нефти. 10 декабря Трамп объявил, что американские моряки задержали крупнотоннажный танкер с нефтью у побережья Венесуэлы. Позднее выяснилось, что это судно Skipper, которое еще в 2022 году было внесено США в санкционные списки как причастное к контрабанде иранской нефти. А 17 декабря Трамп уже официально объявил о морской нефтяной блокаде Венесуэлы. Как он объяснил в Truth Social, причиной послужила «кража американских активов, терроризм, контрабанда наркотиков и торговля людьми», доходы от которых власти Венесуэлы используют для своих противоправных действий.

Сегодня США задержали уже три танкера у берегов Венесуэлы — помимо Skipper это Bella-1 и Centuries. 22 декабря Трамп сообщил, что США преследуют еще один танкер и рассчитывают задержать и его. По его словам, Вашингтон оставит себе или продаст изъятую с танкеров нефть (3,7 млн барр., по данным Axios).

Каракас называет захват вопиющим нарушением международного права. 21 декабря Мадуро написал в своем телеграм-канале, что Венесуэла уже 25 недель «осуждает и побеждает кампанию агрессии, которая варьируется от психологического терроризма до корсаров, нападающих на нефтяные танкеры, и противостоит ей». По его уверениям, венесуэльский народ и все слои общества остаются непоколебимыми в защите мира и национальной стабильности.

NYT утверждала, что в середине декабря Венесуэла вывела в море военный флот для защиты танкеров. Кроме того, 22 декабря парламент страны одобрил закон о противодействии пиратству в Карибском море.

Напряженность в Карибском регионе резко возросла осенью 2025 года после серии ракетных ударов США по судам, предположительно, используемым наркокартелями. С начала сентября было проведено не менее 29 таких атак в международных водах, в результате которых погибли по меньшей мере 105 человек. Трамп назвал эти действия «войной с наркокартелями», которые его администрация приравняла к террористическим организациям. Эксперты ООН охарактеризовали подобные операции как внесудебные казни. С началом антинаркотических операций США значительно усилили военное присутствие у берегов Венесуэлы. 17 ноября в Карибское море вошла авианосная ударная группа во главе с крупнейшим в мире авианосцем Gerald R. Ford, имеющим на борту около 4 тыс. человек и десятки самолетов. Общая численность американских военных вблизи Венесуэлы достигла 15 тыс. человек. Это крупнейшая группировка американских войск в регионе за несколько десятилетий: по одним оценкам, со времен вторжения США в Панаму в 1989 году, по другим — со времен Карибского кризиса 1962 года. Эксперты Института ответственного государственного управления Квинси отмечали, что подобная концентрация сил выходит далеко за рамки обычных антинаркотических операций.

Параллельно США модернизируют заброшенную военно-морскую базу в Пуэрто-Рико — там уже размещена авиация. С сентября в воздушном пространстве региона были замечены стратегические бомбардировщики B-1B и B-52 и разведывательные самолеты P-8A. Пилоты с авианосца Gerald R. Ford изучили систему ПВО Венесуэлы, и американское командование рассматривает возможность развернуть в регионе элитное спецподразделение «Дельта», которое в предыдущие десятилетия проводило операции по захвату и ликвидации террористов на Ближнем Востоке. 12 ноября военные представили Трампу обновленные планы операции против Венесуэлы, включая удары по наземным целям. На следующий день министр обороны США Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» в Западном полушарии, однако США по-прежнему ограничиваются точечными ударами по лодкам и охотой за танкерами.

Это может быть продиктовано, среди прочего, внутриполитическими соображениями. Согласно декабрьскому опросу Квиннипэкского университета, 63% американцев выступают против военных действий в Венесуэле (среди демократов этот показатель составляет 89%, среди республиканцев — 33%). Лишь 25% респондентов заявили о поддержке возможной операции. Правда, согласно ноябрьскому исследованию CBS News и YouGov, боевые действия поддержали уже 30% опрошенных. Мнения относительно ударов по лодкам предполагаемых наркоторговцев разделились практически поровну: 53% «за» и 47% «против», причем 75% опрошенных заявили, что власти должны представить доказательства, что атакованные судна действительно участвовали в контрабанде наркотиков.

Как Венесуэла ищет поддержки союзников

22 декабря Мадуро направил письмо главам государств Латинской Америки и Карибского бассейна, а также всем странам — членам ООН. В нем венесуэльский лидер подтвердил стремление своей страны к миру, но вместе с тем указал на готовность защищать ее суверенитет и территориальную целостность «в соответствии с законом».

В конце сентября Мадуро подписал указ, который дает ему и армии расширенные полномочия в случае военной угрозы, касающиеся мобилизации и контроля над критической инфраструктурой. В середине октября Каракас принял решение о переброске войск на Карибское побережье. Мадуро заявил, что будет мобилизовано около 1 млн ополченцев. В середине ноября венесуэльский лидер распорядился начать крупномасштабные военные учения с целью защиты воздушного пространства страны «от потенциальной иностранной агрессии». К учениям привлекли 200 тыс. военных, а также ополченцев, полицию и лидеров местных общин. «Если мы, как республика, как народ, вступим в вооруженную борьбу за защиту священного наследия освободителей, мы будет готовы победить», — сказал Мадуро.

Он также активизировал переговоры со своими зарубежными союзниками. 11 декабря состоялся его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер «подтвердил поддержку курса правительства Мадуро, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления».

Как отмечается в сообщении Кремля, лидеры обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений «в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве». Этот документ предполагает развитие сотрудничества двух стран в гуманитарной, финансовой и энергетической сферах. Согласно ст. 14 договора, стороны намерены также совершенствовать связи в сфере обороны — «в областях, представляющих взаимный интерес, рассматривая их в качестве важной составляющей поддержания региональной и глобальной безопасности».

Примечательно, что еще в ноябре The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы администрации США сообщила: Мадуро обращался к России, Ирану и Китаю с просьбой о военной помощи в связи с наращиванием американских сил в Карибском регионе. В частности, Каракас якобы запросил у Москвы содействие в укреплении противовоздушной обороны, в том числе помощь в ремонте нескольких самолетов Су-20МК2, которые Венесуэла закупила у России.

Венесуэла закупила у России не меньше 24 самолетов Су-30МК2 в 2006 году; сумма сделки оценивалась приблизительно в $2,2 млрд. Техника была поставлена через два года. 23 октября Мадуро заявил, что страна развернула тысячи российских переносных зенитных ракетных комплексов на стратегически важных участках ПВО. «Все вооруженные силы мира знают мощь «Иглы-С», а у Венесуэлы их более 5 тыс.», — заявил он в эфире государственного венесуэльского телевидения (Venezolana de Televisión, VTV).

Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин на вопрос РБК о готовности предоставить военную поддержку Каракасу заявил 15 декабря, что Россия оказывает Боливарианской Республике всю необходимую политическую помощь. «Мы считаем, что здравомыслие должно победить и будет найден логичный, правильный выход из той ситуации, которая сложилась сейчас в южной части Карибского моря», — отметил дипломат.

22 декабря глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, что Москва будет оказывать поддержку и содействие Каракасу в противодействии блокаде со стороны США на международных площадках, прежде всего в рамках Совета Безопасности ООН. С российской стороны «подтверждена всесторонняя поддержка и солидарность с руководством и народом Венесуэлы в текущем контексте», говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Солидарность с Венесуэлой выражают и власти Китая, критикуя США за «произвольный захват» венесуэльских танкеров. Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто 18 декабря заявил, что Пекин поддерживает государства в защите их суверенитета и национального достоинства, а также выступает против любых форм одностороннего давления. Однако, по информации Reuters, конкретных мер помощи Венесуэле Китай не пообещал.